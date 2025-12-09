محکومیت شدید سفر روحانیون سنگالی به اسرائیل، توسط وعاظ و ائمه جماعات این کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وعاظ و ائمه جماعات و وعاظ سنگال با صدور بیانیهای، سفر گروهی از علمای مسلمان آفریقایی ـ از جمله چند روحانی سنگالی ـ به اسرائیل را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که روحانیون سنگالی حاضر در این هیئت، به هیچ وجه نماینده ائمه جماعات کشور و مردم سنگال نیستند. همچنین این سفر بهطور آشکار با موضع رسمی دولت سنگال و دیدگاه علمای دینی این کشور در قبال مردم مظلوم فلسطین در تضاد است.
ائمه جماعات یادآور شدند که سنگال از سال ۱۹۷۵ تاکنون ریاست «کمیته اعمال حقوق تخطیناپذیر مردم فلسطین» وابسته به سازمان ملل متحد را برعهده دارد.
گفتنی است رسانههای عبری گزارش دادند که گروهی از ائمه و روزنامهنگاران کشورهای غرب آفریقا که به زبان فرانسوی سخن میگویند، به دعوت وزارت خارجه اسرائیل به قدس سفر کردهاند.
این گروه شامل روحانیون و خبرنگارانی از سنگال، توگو، ساحل عاج، بنین و کامرون بود که در تاریخ ۱ دسامبر (۱۰ آذر ۱۴۰۴) توسط «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، مورد استقبال قرار گرفتند.
