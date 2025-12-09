به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های رسمی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ هزار نظامی این رژیم از زمان آغاز جنگ جنایتکارانه علیه مردم غزه با اختلالات شدید روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ آماری که مقام‌های نظامی آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند. پیش‌تر در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تعداد نظامیان تحت درمان ۶۲ هزار نفر اعلام شده بود.

«تامار شمعونی»، معاون اداره توان‌بخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، گفته است که حدود یک‌سوم سربازان به مشکلات روانی مرتبط با حملات و درگیری‌های ناشی از «پساطوفان الاقصی» دچار شده‌اند. او همچنین هشدار داده که هر روان‌درمانگر اکنون مجبور است تا ۷۵۰ بیمار را پوشش دهد که این ناترازی، ارائه درمان مؤثر را بسیار دشوار کرده است.

رسانه‌های صهیونیستی نیز از گسترش بحران روانی در سطح جامعه خبر داده‌اند. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشته است که نزدیک به دو میلیون صهیونیست به‌نوعی به خدمات درمانی روانی نیاز دارند. در کنار این بحران، گزارش‌ها از افزایش خودکشی در میان نیروهای نظامی منتشر شده است؛ ازجمله مرگ دو نظامی در هفته گذشته در پی ابتلای روانی به اختلالات پس از سانحه.

طبق داده‌های رسمی، ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی در ۱۸ ماه ثبت شده که ۳۶ مورد آن منجر به مرگ شده است. کارشناسان می‌گویند ادامه جنگ وحشیانه در غزه و کشتار بیش از ۷۰ هزار فلسطینی، علاوه بر ویرانی در غزه، ارتش و جامعه رژیم صهیونیستی را نیز با فشارهای فزاینده روانی روبه‌رو کرده است.

