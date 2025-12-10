ترامپ: سومالی بدترین کشور جهان است/ ایلهان عمر از آمریکا اخراج شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر حملات لفظی خود علیه جامعه سومالی در ایالت مینهسوتا را تکرار کرد؛ حملاتی که از زمان انتخاب «ایلهان عمر» نخستین زن آمریکایی با اصالت سومالی به کنگره در سال 2018 (1397) آغاز شده بود.
ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی که انتظار میرفت درباره اقتصاد سخن بگوید، اظهار داشت: «من ایلهان عمر را دوست دارم، هر اسمی که دارد، با آن روسری کوچک، او را دوست دارم، اما جز شکایت و غر زدن کاری نمیکند، همیشه در حال شکایت است».
وی سپس کشور سومالی را «بدترین کشور جهان» خواند و مدعی شد: «آنها ارتش ندارند، پارلمان ندارند، حتی معنای پارلمان را نمیدانند، هیچ چیز ندارند، پلیس ندارند، خودشان را کنترل میکنند و مدام یکدیگر را میکشند».
ترامپ همچنین گفت: دولتش باید ایلهان عمر را فوراً از آمریکا اخراج کند؛ سخنی که با شعار جمعیت حاضر همراه شد: «او را به کشورش بازگردانید».
در مقابل، ایلهان عمر در واکنش به ترامپ او را «ننگی برای ملت» خواند و در شبکههای اجتماعی نوشت: «وسواس ترامپ نسبت به من بسیار عجیب است. او به کمک جدی نیاز دارد. چون هیچ سیاست اقتصادی برای افتخار ندارد، به تکرار دروغهای متعصبانه روی آورده است».
ایلهان عمر پیشتر در گفتوگو با شبکه CNN گفته بود که از سخنان ترامپ علیه خود و دیگر سومالیها «متعجب نیست»، زیرا او «برای فرار از مسئولیت شکستهای واقعی خود، به سخنان متعصبانه، ضد مهاجران، اسلامهراسانه و نژادپرستانه متوسل میشود».
وی در مصاحبه با خبرنگار CNN در برنامه «The Lead» افزود: «ما میدانیم که او اغلب برای فرار از مسئولیت شکستهایش به چنین ادبیاتی متوسل میشود». ایلهان همچنین هشدار داد که این سخنان میتواند مردم را به «حمله و آسیب رساندن» به سومالیاییها تشویق کند.
گفتنی است ترامپ هفته گذشته نیز سومالیها را مقصر تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دانسته بود، در حالی که فرد مظنون در آن حادثه مهاجری افغان بود.
