کشته شدن سه آمریکایی در حمله تدمر سوریه/ ترامپ: پاسخ قاطع خواهد بود

در حمله‌ای مسلحانه در منطقه تدمر در بادیه سوریه، سه آمریکایی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در پی این حادثه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد که پاسخ به این حمله قاطع و محکم خواهد بود.

ترامپ در اظهاراتی اعلام کرد که این حمله توسط گروه داعش و در منطقه‌ای بسیار خطرناک و خارج از کنترل کامل، انجام شده و آن را حمله‌ای علیه ایالات متحده آمریکا و سوریه دانست.

وی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه، خشم و نارضایتی شدید خود را از این حمله ابراز کرده و بر برخورد قاطع با عاملان آن تأکید داشته است.

پیش‌تر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اعلام کرده بود که در این حمله، دو نظامی آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شده‌اند. به گفته سنتکام، عامل این کمین از اعضای داعش بوده و در جریان درگیری متقابل کشته شده است.

«شون پارنل» سخنگوی پنتاگون نیز در پیامی اعلام کرد که هیئت هدف حمله، در چارچوب ماموریت پشتیبانی از عملیات‌های جاری علیه داعش در منطقه تدمر حضور داشته است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که در این حمله، دو عضو نیروهای امنیتی حکومت جولانی نیز زخمی شده‌اند و بالگردهای آمریکایی برای انتقال مجروحان به پایگاه التنف وارد عمل شده‌اند.

یک مقام نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت که تیراندازی در حالی رخ داده که افسران حکومت جولانی و افسران آمریکایی در مقر امنیتی شهر تاریخی تدمر در حال برگزاری نشست مشترک بودند.

در همین حال، سخنگوی وزارت کشور حکومت جولانی اعلام کرد که پیش‌تر هشدارهایی درباره احتمال نفوذ داعش به نیروهای شریک داده شده بود، اما به گفته او، ائتلاف بین‌المللی این هشدارها را جدی نگرفته است.

با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سوری گزارش داد که عامل حمله، عضو نیروهای امنیتی حکومت جولانی بوده است؛ موضوعی که مقام‌های حکومت جولانی ضمن رد نقش فرماندهی او، جزئیات بیشتری درباره جایگاهش ارائه نکردند.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که حکومت جولانی ماه گذشته و همزمان با سفر «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه به واشنگتن به‌طور رسمی به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش پیوسته بود.

