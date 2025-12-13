  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

افزایش کشتار غیرنظامیان مسیحی در شرق کنگو توسط شاخه داعش آفریقای مرکزی

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۹
کد مطلب: 1761399
افزایش کشتار غیرنظامیان مسیحی در شرق کنگو توسط شاخه داعش آفریقای مرکزی

شاخه داعش در آفریقای مرکزی از ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۶۷ غیرنظامی، عمدتاً مسیحی، را در شرق کنگو کشته و حملات ایدئولوژیک خود را هم‌زمان با درگیری‌های منطقه‌ای تشدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دولت آمریکا از تلاش‌ها برای صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا سخن می‌گوید، شاخه داعش در آفریقای مرکزی موسوم به «نیروهای دموکراتیک متحد» حملات خونین خود را در شرق کنگو تشدید کرده است. از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۹۶۷ غیرنظامی، که اغلب آنان روستاییان مسیحی بوده‌اند، در استان‌های شرقی این کشور کشته شده‌اند.

بخش عمده این کشتارها در استان کیوو شمالی و به‌ویژه منطقه لوبرو رخ داده است. در مرگبارترین حمله، عناصر داعش در ماه سپتامبر حداقل ۹۰ نفر را در دو منطقه به قتل رساندند؛ حملاتی که این گروه به‌صراحت آن‌ها را علیه مسیحیان توصیف کرد.

گزارش‌ها حاکی است این حملات، بخشی از راهبرد تلافی‌جویانه داعش در واکنش به عملیات مشترک ارتش‌های کنگو و اوگاندا بوده و هم‌زمان با آن، این گروه تهدیدهای ایدئولوژیک خود علیه جوامع مسیحی را آشکارتر کرده است.

**************
پایان پیام/ 345

برچسب‌ها

اخبار مرتبط