افزایش کشتار غیرنظامیان مسیحی در شرق کنگو توسط شاخه داعش آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دولت آمریکا از تلاش‌ها برای صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا سخن می‌گوید، شاخه داعش در آفریقای مرکزی موسوم به «نیروهای دموکراتیک متحد» حملات خونین خود را در شرق کنگو تشدید کرده است. از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۹۶۷ غیرنظامی، که اغلب آنان روستاییان مسیحی بوده‌اند، در استان‌های شرقی این کشور کشته شده‌اند.

بخش عمده این کشتارها در استان کیوو شمالی و به‌ویژه منطقه لوبرو رخ داده است. در مرگبارترین حمله، عناصر داعش در ماه سپتامبر حداقل ۹۰ نفر را در دو منطقه به قتل رساندند؛ حملاتی که این گروه به‌صراحت آن‌ها را علیه مسیحیان توصیف کرد.

گزارش‌ها حاکی است این حملات، بخشی از راهبرد تلافی‌جویانه داعش در واکنش به عملیات مشترک ارتش‌های کنگو و اوگاندا بوده و هم‌زمان با آن، این گروه تهدیدهای ایدئولوژیک خود علیه جوامع مسیحی را آشکارتر کرده است.

