نشست «فرهنگ کشورهای اسلامی در عصر دیجیتال» در چارچوب جشنواره فرهنگی سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «فرهنگ کشورهای اسلامی در عصر دیجیتال» در قالب جشنواره فرهنگی سازمان همکاری اسلامی با عنوان «هفته خلاق باکو ۲۰۲۵» در پایتخت آذربایجان برگزار شد. در این نشست مقامات و کارشناسان فرهنگی از کشورهای عضو بر ضرورت ارتقای سواد دیجیتال، حفظ میراث فرهنگی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای تقویت هویت فرهنگی جهان اسلام تأکید کردند.
لهوسین رضوی، مدیرکل امور فرهنگی سازمان همکاری اسلامی، در این جلسه با اشاره به فرصتها و چالشهای هوش مصنوعی گفت کشورها باید سواد دیجیتال را در برنامههای ملی خود بگنجانند. او با بیان اینکه «هر فرد در جهان اسلام مسئول حفظ میراث غنی فرهنگی ماست» افزود نابرابری دیجیتال، تخریب آثار تاریخی در جنگها و سرقت میراث فرهنگی از مهمترین دغدغههای کشورهای اسلامی است و برای مقابله با آن باید «مفهوم جدیدی» ارائه شود.
در این نشست همچنین محمود اَرول قلیچ، مدیرکل مرکز پژوهش تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی، تأکید کرد که شناخت تاریخ فرهنگی اهمیت بیشتری نسبت به تاریخ سیاسی دارد. او گفت فناوری باید ابزاری در خدمت فرهنگ باشد.
اَمت دیالو، مدیر دفتر هماهنگی کمیته دائمی اطلاعات و امور فرهنگی سازمان همکاری اسلامی نیز خواستار ایجاد پلتفرمهای مشترک میان کشورهای اسلامی شد و گفت سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال ضروری است.
**************
پایان پیام/ 345