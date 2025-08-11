قرارداد گازی ۳۵ میلیارد دلاری مصر با رژیم صهیونیستی با وجود طرح اشغال کامل غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با طرح نتانیاهو برای اشغال کامل نوار غزه موافقت کرده است، مصر در اقدامی تامل برانگیز قراردادی قابل توجه در حوزه انرژی به ارزش 35 میلیارد دلار با رژیم امضا کرد.

در کنار این تحولات، مصر و اسرائیل قراردادی بزرگ در حوزه انرژی به ارزش حدود ۳۵ میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی طی ۱۵ سال آینده حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به مصر صادر خواهد کرد که میزان صادرات سالانه را تقریباً سه برابر می‌کند.

طرح اشغال غزه شامل عملیات گسترده در شهر غزه و مناطق مرکزی، محاصره کامل و انتقال ساکنان به جنوب است. این در حالی است که مقامات کشورهای مختلف نسبت به پیامدهای انسانی و سیاسی این اقدام هشدار داده و آن را خطر تبدیل‌شدن به «ویتنام اسرائیل» توصیف کرده‌اند.

قرارداد مصر با رژیم صهیونیستی در حوزه انرژی در شرایطی منعقد می‌شدو که بحران غزه رو به تشدید است و مصر با فشارهای داخلی و بین‌المللی برای توجه به ملاحظات انسانی مواجه است.

