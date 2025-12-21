به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ائتلاف بین‌المللی بامداد امروز یکشنبه با مشارکت زمینی و هوایی مستقیم و همکاری نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، عملیات یورش هوایی غافلگیرانه‌ای را در شهرک «ذیبان» واقع در حومه شرقی دیرالزور در شرق سوریه اجرا کردند.

بر اساس گزارش «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، این عملیات با ایجاد حلقه امنیتی شدید و یورش به خانه‌های افراد تحت تعقیب همراه بود. در جریان این عملیات درگیری و تیراندازی سنگین میان نیروهای مهاجم و افراد هدف رخ داد و گزارش‌هایی از کشته شدن دو نفر منتشر شده است.

دیده‌بان همچنین اعلام کرد که این عملیات به بازداشت حدود 10 نفر انجامیده و بخشی از یک کارزار امنیتی گسترده محسوب می‌شود.

گفتنی است نیروهای ائتلاف بین‌المللی روز جمعه گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای علیه داعش انجام دادند. این اقدام پس از حمله‌ای در شهر تدمر صورت گرفت که حدود یک هفته پیش رخ داد و به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک مترجم آمریکایی منجر شد.

