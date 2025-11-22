به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از اجرای یک عملیات یورش توسط نیروهای حکومت جولانی به روستای شیعهنشین الغور غربی در حومه غربی استان حمص، خبر میدهند.
به گفته این منابع، نیروهای امنیتی حکومت جولانی با محاصره ورودیهای روستا عملیات بازرسی خانهها را آغاز کرده و چند نفر از ساکنان را بدون اعلام علت مشخص بازداشت کردهاند. همزمان، حضور سنگین نیروهای امنیتی، فضای تنش و نگرانی را در میان اهالی تشدید کرده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ توضیح رسمی از سوی حکومت جولانی درباره دلایل این عملیات منتشر نشده است.
این یورش در شرایطی صورت میگیرد که طی هفتههای اخیر، مناطق حومه غرب حمص شاهد افزایش تحرکات امنیتی و اجرای سلسله عملیاتهای مشابه بوده است.
