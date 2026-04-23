به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آنچه بهنظر میرسد تشدید تازه فشارهای آمریکا علیه عراق باشد، گزارشهای رسانهای آمریکایی و همچنین منابع سیاسی داخلی عراق از تعلیق محمولههای نقدی دلار آمریکا به مقصد بغداد خبر دادهاند. این اقدام همزمان با تدابیری مرتبط با همکاری امنیتی میان دو کشور انجام شده و در چارچوب فشارهایی است که واشنگتن مدعی است با هدف محدود کردن فعالیت گروههای مورد حمایت ایران در داخل عراق اعمال میشود.
بر اساس آنچه منابع عراقی به خبرگزاری رویترز گفتهاند، واشنگتن ارسال یک محموله نقدی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار را که در مسیر بغداد بود، متوقف کرده است. این محموله بخشی از مجموعه ارسالهای ماهانهای بود که از طریق هوایی به عراق منتقل میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز همین خبر را منتشر کرد و نوشت که این تصمیم با نگرانیهای آمریکا از رسیدن ارز به نهادهای غیردولتی مرتبط است که اشارهای به گروههای مقاومت داشت.
در واکنش به این موضوع، «حبیب الحلاوی» نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون «الصادقون» وابسته به جنبش «عصائب اهل حق»، در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» لبنان گفت: چنین تصمیمهایی از سوی آمریکا بهعنوان برگ فشار برای تحمیل نخستوزیر عراقی مطابق سلیقه واشنگتن استفاده میشود.
او تأکید کرد: چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) این موضوع را بهطور کامل رد میکند و محال است چنین مسیری بر عراق تحمیل شود.
الحلاوی افزود: محروم کردن عراق از اموالش، موضوع تازهای در سیاست آمریکا نیست. هرگونه محدودیت بر دلار، بهطور مستقیم بر پرداخت حقوقها و نقدینگی در عراق، اثر خواهد گذاشت، هرچند که اراده عراقی برای نپذیرفتن تسلیم وجود دارد.
از سوی دیگر، «سوزان السعد» نماینده پارلمان عراق، گفت که این اقدامات، وسیلهای برای فشار سیاسی جهت تشکیل دولت و تأثیرگذاری بر تصمیمات آن، بهویژه در پرونده حشد الشعبی و گروههای مسلح است.
او در گفتوگو با الاخبار هشدار داد: منع پول از عراق، در عمل به معنای محروم کردن مردم از سهمشان در ثروتهای کشور است و نوعی سلطه بر مقدرات عراق بهشمار میرود.
هشدارهای اقتصادی
«فراس خضیر» کارشناس اقتصادی، نیز توضیح داد: عراق تقریباً بهطور کامل برای تأمین بودجه عمومی خود به نفت وابسته است، زیرا درآمدهای نفتی منبع اصلی ارز خارجی برای تأمین هزینههای دولت، از جمله حقوقها و تعهدات عملیاتی کشور محسوب میشود.
او افزود: هرگونه اختلال در ورود دلار به داخل کشور، حتی اگر جزئی باشد، فشار مستقیمی بر نقدینگی بازار داخلی وارد میکند. عراق هماکنون نیز با چالشهایی در مدیریت نقدینگی بهدلیل نوسان قیمت نفت و گستردگی هزینههای عمومی روبهرو است.
خضیر ادامه داد: محمولههای نقدی دلار که برای پاسخگویی به تقاضای ارز خارجی در حوزههایی مانند سفر، درمان و تحصیل استفاده میشود، نقش یک سوپاپ اطمینان کوتاهمدت را دارند، در حالی که اقتصاد عراق بیشتر به حوالههای مالی از طریق نظام بانکی بینالمللی متکی است.
او هشدار داد: ادامه تعلیق این محمولهها میتواند به افزایش فشار بر نرخ ارز در بازار موازی و بالا رفتن تنش در بخش بانکی منجر شود.
پیوند ثبات مالی با کنترل جریان پول
منابع سیاسی عراقی پیشتر گفته بودند که آمریکا معتقد است بخشی از ثبات مالی عراق به میزان توانایی دولت در کنترل گردش پول و جلوگیری از سوءاستفاده از آن خارج از چارچوبهای رسمی بستگی دارد.
این منابع هشدار دادهاند که ادامه تنش ممکن است بر سرمایهگذاریها و انتقالات مالی بینالمللی اثر منفی بگذارد، مگر آنکه کانالهای مذاکره مستقیم میان بغداد و واشنگتن گشوده شود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که منطقه همچنان تحت تأثیر تنشهای ناشی از جنگ میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر قرار دارد؛ تنشهایی که سایه خود را بر صحنه سیاسی و اقتصادی عراق نیز انداخته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما