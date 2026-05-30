به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک سوئیسی «یو بی اس» هشدار داد بزرگترین ثروتمندان جهان به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش بدهی آمریکا، اتکای خود را به دلار کاهش می‌دهند.

بر اساس یک نظرسنجی که این بانک انجام داده، دو سوم شرکت‌های مدیریت ثروت انتظار دارند طی ۱۲ ماه آینده اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی کاهش یابد.

حدود نیمی از مؤسسات نیز معتقدند سرمایه‌گذاری فعلی‌شان در دلار بیش از حد است و به دنبال تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های خود هستند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به دلیل نگرانی از تضعیف نقش دلار به عنوان پناهگاه امن جهانی، به تدریج وابستگی خود را به این ارز کاهش داده‌اند.

................

پایان پیام