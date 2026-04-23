به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های تازه نشان می‌دهد صادرات نفت ایران آن هم با وجود محاصره دریایی اعمال شده از سوی آمریکا همچنان راه خود را به بازارهای جهانی پیدا می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده دشواری توقف کامل جریان نفت در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت «فورتکسا» اعلام کرد که حدود ۱۰.۷ میلیون بشکه نفت خام ایران بین روزهای ۱۳ تا ۲۱ آوریل از تنگه هرمز عبور کرده و از محدوده محاصره خارج شده است.

فورتکسا افزود که این محموله‌ها توسط ۶ نفتکش حمل شده‌اند که سامانه شناسایی خودکار (AIS) آن‌ها خاموش شده بود؛ اقدامی که گاهی برای پنهان کردن مسیر حرکت یا کاهش امکان ردیابی کشتی‌ها انجام می‌شود.

محاصره آمریکا علیه بنادر ایران از ۱۳ آوریل اجرایی شد؛ اقدامی که در چارچوب فشارهای فزاینده همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ناکامی مذاکرات پس از آن صورت گرفت.

به گفته فورتکسا و به نقل از رویترز، اجرای این محاصره تنها به بنادر ایران یا داخل تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه با انعطاف‌پذیری تا منطقه‌ای در حدود ۳۰۰ مایل به سمت غرب، میان مرز ایران و پاکستان تا غربی‌ترین نقطه عمان امتداد یافته است.

این شرکت در مجموع ۳۵ مورد عبور دریایی را طی بازه ۱۳ تا ۲۲ آوریل ثبت کرده که شامل کشتی‌های مرتبط با ایران یا مشمول تحریم‌ها در مسیر رفت و برگشت بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ادامه فعالیت قابل توجه دریایی با وجود محدودیت‌هاست.

در همین حال، بلومبرگ به نقل از داده‌های رهگیری کشتی‌ها گزارش داد ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کرده و محاصره آمریکا را نقض کرده‌اند.

با این حال، میزان رفت‌وآمد دریایی مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره کاهش یافته است. طبق گزارش رویترز، میانگین عبور نفتکش‌ها در فاصله ۱۳ تا ۲۱ آوریل به روزانه یک تا دو نفتکش کاهش یافته، در حالی که این رقم در ۳۰ روز پیش از آن روزانه دو تا سه نفتکش بود.

پیش‌تر نیز گزارش‌های رسانه‌های غربی و داده‌های رهگیری دریایی نشان داده بود نفتکش‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران طی روزهای گذشته موفق شده‌اند از تنگه هرمز عبور کرده و از خط ممنوعه اعلام‌شده از سوی آمریکا عبور کنند؛ این در حالی است که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر مدعی شده بودند رفت‌وآمد دریایی از ایران و به ایران به‌طور کامل متوقف شده است.

بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، بیش از ۲۴ کشتی مرتبط با ایران که حامل نفت و گاز بوده‌اند، با استناد به داده‌های «لویدز لیست اینتلیجنس» و واسطه‌های حمل‌ونقل، از محاصره آمریکا در تنگه هرمز گریخته‌اند.

این روزنامه افزود از زمان آغاز محاصره در ۱۳ آوریل، ۲۶ کشتی بارگیری‌شده وارد یا خارج بنادر ایران شده‌اند، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده ۲۳ کشتی را مجبور به بازگشت کرده است.

بلومبرگ همچنین به نقل از فورتکسا گزارش داد دو نفتکش غول‌پیکر ایرانی به نام‌های «هیرو ۲» و «هیدی» در تصاویر ماهواره‌ای در تاریخ ۲۰ آوریل هنگام عبور به سوی دریای عرب مشاهده شده‌اند. این دو نفتکش پس از عبور از خط تعیین‌شده آمریکا، مجموعاً تا ۴ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند.

در تشدیدی همزمان، منابعی در بخش کشتیرانی و امنیت اعلام کردند ارتش آمریکا دست‌کم سه نفتکش با پرچم ایران را در آب‌های آسیایی توقیف کرده است. همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد تاکنون ۲۹ کشتی را وادار به تغییر مسیر یا بازگشت به بندر کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به‌طور معمول حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ موضوعی که هرگونه اختلال یا تشدید نظارت در این گذرگاه را به عاملی فوری بر قیمت‌ها تبدیل می‌کند، حتی اگر بخشی از نفت ایران همچنان از مسیرهای غیرمتعارف عبور کند.

