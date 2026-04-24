به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم صومعه‌سرا با اشاره به ساختار نظام‌های سیاسی در جهان اظهار کرد: در نظام‌های سیاسی دنیا، حتی در کشورهای مسلمان، نظامی که به‌صورت جامع مبتنی بر اسلام باشد، مشاهده نمی‌شود. در حالی که در نظام اسلامی، در رأس حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد که مجتهد، فقیه، عادل، مدیر و مدبر است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: در بسیاری از کشورها، نظام‌های پادشاهی حاکم است؛ چه در کشورهای اروپایی و آمریکایی و چه در کشورهای مسلمان مانند عربستان، کویت و امارات که ساختارهای شیخ‌نشینی دارند و چنین شرایطی در رأس آن‌ها وجود ندارد. اما در جمهوری اسلامی ایران، ولی‌فقیه در رأس قرار دارد و در مواقع بحران، پیشوایی و هدایت جامعه را بر عهده می‌گیرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، تصریح کرد: در تمامی بحران‌ها و فتنه‌ها، به برکت رهبری ولی‌فقیه، کشور از این چالش‌ها عبور کرده است. امام خمینی(ره) این درس بزرگ را به ما آموختند که پشتیبان ولایت باشید تا به کشور آسیبی نرسد و تاکنون نیز چنین بوده است.

وی امام را شخصیتی محبوب در سطح جهان دانست و گفت: ایشان رهبری دنیای اسلام را بر عهده داشتند و پس از ایشان نیز این مسیر توسط شاگرد خلفشان ادامه یافت و امروز این مسئولیت بر عهده مجتهدی عادل با بینش عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی است.

آیت‌الله رمضانی با تبیین ماهیت اسلام ناب افزود: اسلامی که امام معرفی کردند، نه اسلام لیبرالی است، نه اسلام داعشی و تکفیری؛ بلکه اسلامی است مبتنی بر عدالت، کرامت، معنویت و مقابله با ظلم و زورگویی.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شرایط نظام بین‌الملل گفت: امروز با نظام سلطه و سارقان بین‌المللی مواجه هستیم که درصدد استعمار بشریت و به بردگی کشاندن انسان‌ها هستند، اما این اسلام اجازه چنین سلطه‌ای را نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر در دنیا جست‌وجو کنید، کشوری را نمی‌یابید که همانند جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدری آمریکا و صهیونیسم ایستاده باشد. این نظام به جهانیان آموخت که دوران زورگویی، باج‌گیری و برده‌داری به پایان رسیده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه برخی کشورها به گاو شیرده تبدیل شده‌اند و ثروت‌های خود را در اختیار نظام سلطه قرار داده‌اند. امام(ره) جهان را به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کردند و ایران اسلامی تنها کشوری است که هیچ‌یک را نپذیرفته است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش مردم به‌عنوان رکن سوم نظام اسلامی گفت: در بسیاری از کشورهای اسلامی، نظام‌های سکولار حاکم است و مردم نقش مؤثری در تعیین سرنوشت خود ندارند، اما در ایران اسلامی، مردم نقش اساسی در تحقق ارزش‌هایی همچون عدالت، اخلاق، معنویت و مقابله با ظلم دارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه ملت ایران یکی از بالغ‌ترین ملت‌های جهان است، افزود: در هیچ نقطه‌ای از دنیا چنین حضوری از مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در برابر تهدیدها و تجاوزها مشاهده نمی‌شود؛ از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان و سالمندان، همگی در میدان حضور دارند.

وی این حضور را نشانه یک «بعثت بزرگ» دانست و تصریح کرد: این ملت شکست‌ناپذیر است و دشمنان از این واقعیت به‌شدت عصبانی هستند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به نقش اراده ملت‌ها در تغییر معادلات جهانی گفت: امروز اراده ملت‌ها در حال اثرگذاری بر تغییر حاکمیت‌هاست، در حالی که در برخی کشورها اساساً مردم نقشی در حکومت ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوی تاریخی اسلام اظهار کرد: در جنگ بنی‌قریظه، با وجود برتری عددی دشمن، حضور مردم و شعار «الله‌اکبر» موجب پیروزی شد و امروز نیز همین شعار، قدرتی است که نظام سلطه را به لرزه درمی‌آورد.

وی تأکید کرد: امام خمینی(ره) بارها فرمودند که همین «الله‌اکبر» نظام سلطه را از بین خواهد برد و امروز نیز این شعار در جامعه ما جلوه‌گر است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر تقویت ایمان در جامعه گفت: اگر ملتی ایمان داشته باشد و حضور خداوند را در زندگی خود احساس کند، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

وی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: باید ایمان خود را حفظ کنیم، به خدا توکل داشته باشیم، استوار بایستیم و بدانیم که نصرت و پیروزی از سوی خداوند متعال است.

آیت‌الله رمضانی در پایان با تأکید بر ویژگی‌های پیروان پیامبر اسلام(ص) گفت: پیروان پیامبر دارای دو ویژگی «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» و «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» هستند و بر همین اساس، با قدرت در برابر نظام سلطه ایستادگی می‌کنند.

