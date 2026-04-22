به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره‌های تخصصی با موضوع «نقش دین در روابط بین‌الملل» از تاریخ ۲۰ آوریل در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه در شهر مسکو (پایتخت روسیه) آغاز شد؛ رویدادی که با مشارکت نهادهای دینی و آموزشی اسلامی این کشور برگزار شده است.

این دوره‌ها با حمایت مالی و همکاری «صندوق حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلامی» برگزار می‌شود و نمایندگانی از سازمان‌های دینی متمرکز، مراکز آموزشی اسلامی و همچنین هیئت‌هایی از ادارات منطقه‌ای مسلمانان در آن حضور دارند. هدف از برگزاری این برنامه، بررسی جایگاه و تأثیر عامل دینی در تحولات و مناسبات بین‌المللی عنوان شده است.

در این دوره، «اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه» و «مؤسسه اسلامی مسکو» توسط «رنات حضرت اسلاموف» (Renat Khazrat Islamov)، معاون رئیس این اداره در امور آموزش و علم و معاون پژوهشی مؤسسه اسلامی مسکو، و «تیمور حاجی فخرالدینوف» (Timur Hadji Fakhretdinov)، معاون اول این مؤسسه، نمایندگی می‌شوند.

این دوره آموزشی به مدت پنج روز، از ۲۰ تا ۲۴ آوریل، برگزار می‌شود و شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی است که توسط استادان و کارشناسان آکادمی دیپلماتیک و با مشارکت متخصصان وزارت امور خارجه روسیه ارائه می‌شود. برنامه آموزشی این دوره، رویکردی میان‌رشته‌ای داشته و موضوعات متنوعی از سیاست جهانی معاصر را پوشش می‌دهد؛ در این میان، استادانی از مراکز علمی و دانشگاهی برجسته روسیه از جمله مؤسسه روابط بین‌الملل مسکو (MGIMO)، دانشگاه دوستی ملل روسیه (RUDN)، آکادمی ریاست‌جمهوری (RANEPA) و دیگر نهادهای علمی مشارکت دارند.

