به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی بررسی تحولات منطقه و «جنگ رمضان» با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک غرب آسیا، با حضور سیدهادی سیدافقهی، کاردار سابق ایران در لبنان و کارشناس ارشد مسائل منطقه، دیروز یکشنبه، به همت دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و با همکاری جامعهالمصطفی العالمیه و خبرگزاری ابنا در سالن جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد.
هژمونی آمریکا و آغاز جنگ
سیدافقهی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر نقش ایالات متحده در تحولات منطقه گفت: مسئله اصلی، راهبرد کلان آمریکا برای تسلط جهانی است که بهویژه در مناطق حساس ژئوپلیتیکی مانند غرب آسیا دنبال میشود. وی این رویکرد را برخاسته از «طبیعت، ساختار و اندیشه خشن» در نظام سیاسی آمریکا دانست.
وی با اشاره به بودجههای کلان نظامی آمریکا تصریح کرد: بخش اعظم منابع این کشور صرف قدرت نظامی میشود و حتی پیشنهاد افزایش بودجه نظامی به بیش از یک تریلیون دلار، نشانه استمرار همین رویکرد است. به گفته او، شعار «صلح از طریق قدرت» در واقع به معنای «صلح مسلحانه» و استمرار خشونت است.
سرزمین رازآلود غرب آسیا
کارشناس ارشد مسائل منطقه با اشاره به جایگاه ویژه غرب آسیا افزود: این منطقه علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیکی، از منظر دینی و تمدنی نیز جایگاه خاصی دارد و در باورهای دینی شیعه نیز نقشی کلیدی در آینده تحولات جهانی ایفا میکند.
سید افقهی در ادامه با رازآلود خواندن این منطقه تصریح کرد: غرب آسیا سرزمین بسیار رازآلودی است. برای ما شیعیان نیز در احادیث و روایات آمده است که وقتی آقا امام زمان عجلالله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنند، از مکه عبور میکنند، از سرزمین حجاز میگذرند و محل استقرار و حاکمیت حکومت در کوفه است. اینجا بسط حکومت عدل الهی تشکیل میشود. آنها هم دنبال چنین چیزی هستند. آمریکاییها و یهودیان صهیونیست نیز دنبال چنین مطلبی هستند؛ منتظر بازگشت «ماشیا» در زمان خودشان هستند. هرکدام با گفتمان خودشان و با دایره معرفتی و اندیشگی خودشان دنبال تحقق این چشمانداز تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و دینی هستند.
کارشناس مسائل منطقه افزود: باوری که آنها دارند این است که ابتدا باید ستونهای حکومتها و فرهنگهای دیگر را تخریب کنند، آنها را منهدم کنند و سپس فرهنگ خودشان و مدل حاکمیت خودشان را اعمال کنند. رژیم صهیونیستی نیز با تفسیر خاص خود از آموزههای دینی و تاریخیاش همین مسیر را دنبال میکند.
تقابل گفتمانی با محور مقاومت
سیدافقهی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هر دو به دنبال تحقق اهداف تاریخی و ایدئولوژیک خود هستند، تأکید کرد: این دو جریان در تقابل با فرهنگ تشیع و مکتب حسینی و علوی قرار دارند و تلاش میکنند با تخریب ساختارهای فرهنگی و سیاسی، مدل مطلوب خود را تحمیل کنند.
نقش شهید سلیمانی و محور مقاومت
وی با اشاره به سخنان شهید قاسم سلیمانی درباره آزادسازی قدس، خاطرنشان کرد: در عمل نیز، شیعیان، نیروهای محور مقاومت از جمله ایران، حزبالله لبنان و گروههای عراقی نقش اصلی را در حمایت از فلسطین ایفا کردند، در حالی که برخی جریانها حتی به این محور حمله و انتقاد کردند.
جنگ ترکیبی علیه ایران
وی جنگ اخیر را صرفاً محصول تصمیم اشخاصی مانند ترامپ یا نتانیاهو ندانست و تصریح کرد: این یک جنگ طراحیشده و چندلایه است که در قالب جنگ ترکیبی، شامل ابعاد نظامی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای علیه ایران دنبال میشود.
این تحلیلگر با اشاره به دو مقطع «جنگ دوازدهروزه» و «چهلروزه» گفت: در مرحله نخست، ایران با غافلگیری مواجه شد، اما در ادامه با آمادگی بیشتر وارد میدان شد و توانست شرایط را مدیریت کند.
نقش رهبری و آمادگی جامعه؛ پدیده مقاومت مردمی زیر بمباران
وی با تأکید بر نقش رهبری در تبیین شرایط پیشرو افزود: پیشبینی و آمادهسازی افکار عمومی از سوی رهبر انقلاب، نقش مهمی در مدیریت بحران داشت و موجب شکلگیری نوعی «بعثت اجتماعی» در میان مردم شد.
سیدافقهی با اشاره به واکنش مردم ایران در شرایط جنگی گفت: فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در زیر بمباران، پدیدهای بیسابقه در تاریخ جنگهاست و نشاندهنده عمق باور و اراده مردمی است.
وی با انتقاد از ضعف در ساختارسازی رسانهای تأکید کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به جنگ ادراکی و روایتها روی آورده و تلاش دارد با القای اختلافات داخلی، جامعه ایران را تضعیف کند.
محاصره بنادر اقدام جنگی است ولی موازنه بازدارندگی را ندارد
کارشناس ارشد مسائل منطقه در ادامه به اقدام نمایشی آمریکا در اعلام «محاصره بنادر ایران»اشاره کرد گفت: این اقدام، فاقد اثرگذاری واقعی بر معادلات جنگی است؛ چنین تحرکاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد و حتی مقامات آمریکایی نیز به محدود بودن تأثیر آن واقفاند. با این حال، از منظر حقوق بینالملل، هرگونه اقدام در جهت محاصره دریایی میتواند بهعنوان اقدامی جنگی تلقی شده و در سطح بینالمللی با واکنش مواجه شود.
در همین چارچوب تأکید شد که «محاصره بنادر» نهتنها جایگزین نقش راهبردی تنگه هرمز نخواهد شد، بلکه توان تغییر موازنه بازدارندگی را نیز ندارد. تحلیلگران بر این باورند که تنگه هرمز همچنان بهعنوان یک گلوگاه حیاتی انرژی و تجارت جهانی، نقش تعیینکنندهای در معادلات منطقهای دارد و هرگونه فشار نظامی یا سیاسی علیه ایران، میتواند این معادله حساس را وارد مرحلهای جدید و پرهزینه برای طرفهای درگیر کند.
سیدافقهی در ادامه به اهمیت تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: این آبراه یک ابزار راهبردی چندوجهی برای ایران است که میتواند در معادلات اقتصادی، امنیتی و نظامی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
تغییر موازنه افکار عمومی منطقه
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخلاف گذشته، افکار عمومی منطقه پس از جنگ اخیر بهطور محسوسی به نفع ایران تغییر کرده و این کشور را بهعنوان بازیگری مقاوم در برابر سلطهطلبی میشناسد.
