به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیستهای انتخاباتی پرداخته میشود. در هشتمین قسمت، به ائتلاف «اساس الوطنی» میپردازیم.
یکی دیگر از جریانهای کمکرسی اما پراثر در انتخابات عراق، «اساس الوطنی» است
اساس الوطنی
«اساس الوطنی» در واقع حزب شخصی «محسن مندلاوی» است و بیشتر از آنکه یک سازمان سیاسی باشد، شبکهای از نزدیکان نایبرئیس اول پارلمان به شمار میآید.
مندلاوی در انتخابات ۲۰۲۱ از بغداد و با حدود پنجهزار رأی به پارلمان راه یافت؛ ساختار خاص آن انتخابات (حوزهبندی و نحوه شمارش آراء) به او امکان پیروزی داد و زمینه را برای رشد سریع سیاسیاش فراهم ساخت.
او در میانهٔ سال ۲۰۲۲ و پس از استعفای جریان صدر، با توافق چارچوب هماهنگی شیعیان به سمت «نایبرئیس اول پارلمان» رسید. در واقع اطار تصمیم گرفت عالیترین مقام شیعی پارلمان را به یک «نماینده مستقل» بسپارد تا متهم به قدرتطلبی نشود.
چند ماه بعد و در پی برکناری «محمد الحلبوسی» از مجلس، حدود یک سال ریاست موقت پارلمان بر عهده مندلاوی داشت. برای نخستین بار در تاریخ عراق، اداره پارلمان- برای مدتی طولانی - در اختیار یک چهره شیعی قرار گرفت.
دوره سرپرستی پارلمان برای مندلاوی فرصتی بود تا وجههای اجتماعی و سیاسی از خود نشان دهد؛ ریاست «اتحادیه پارلمانهای عربی»، «هیئت مدیره بیمارستان جراحیهای تخصصی»، «ریاست هیئت امنای دانشگاه فراهیدی» و تلاش برای نهادینه کردن آزادی رسانهها از جمله اقدامات شاخص او در آن مقطع بود.
مندلاوی از «کردهای فیلی ساکن بغداد» و از کارآفرینان شناختهشده است. این جایگاه چندبُعدی ــ قومی، مذهبی و اقتصادی ــ او را به حلقهای میان اقشار مختلف جامعه تبدیل کرده است؛ شخصیتی که در عین حمایت از مقاومت، تلاش دارد استقلال سیاسی خود را حفظ کند.
همچنین مندلاوی در گفتوگویی غیررسمی گفته بود: «شاید روزی رئیسجمهور عراق شوم»، و ناظران عراقی احتمال نخستوزیری او را نیز منتفی نمیدانند.
منبع : کانال تحولات عراق
......
پایان پیام/
نظر شما