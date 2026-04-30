برگزاری نمایشگاه کتاب تونس با حضور ۳۸ کشور از جمله ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهلمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس که چند روز پیش افتتاح شده و تا سوم ماه مه ادامه دارد، میزبان ۳۸ کشور است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته، ۹ کشور افزایش نشان می‌دهد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این عدد به‌تنهایی شاید چندان گویا نباشد، اما کشورهایی که در آن حضور دارند، قابل توجه‌اند. در میان غرفه‌های پراکنده در سالن، غرفه‌ای از جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود که پس از سال‌ها، بار دیگر فضای خود را به روی مخاطب تونسی گشوده است. همچنین اندونزی به‌عنوان مهمان ویژه حضور دارد و نمایشگاه را از چارچوب سنتی عربی-مدیترانه‌ای به افقی گسترده‌تر در آسیا می‌برد.

به گفته «هند مقرانی» مدیرکل مؤسسه ملی توسعه جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، این دوره یک ایستگاه استثنایی به مناسبت چهلمین سالگرد و نقطه‌ای برای گذار به مرحله‌ای جدید در تاریخ نمایشگاه به شمار می‌آید.

او در ارزیابی فهرست شرکت‌کنندگان، تنوع حضور عربی و بین‌المللی را نشانه‌ای از جایگاه تونس به‌عنوان مقصدی فرهنگی و باز، می‌داند و به حضور پررنگ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در نمایشگاه اشاره می‌کند که نقش تونس را به‌عنوان فضایی برای گفت‌وگوی فرهنگی و تمدنی بدون استثنا تقویت می‌نماید.

در واقع، فهرست کشورهای عربی شرکت‌کننده در چهلمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس، تقریباً تمامی جغرافیای فرهنگی عرب از جمله عربستان سعودی، امارات، عمان، اردن، مصر، لیبی، عراق، سوریه، لبنان، مراکش، الجزایر و موریتانی را دربرمی‌گیرد.

غرفه ایران

غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار متنوع، از ادبیات کلاسیک فارسی تا آثار معاصر را به نمایش گذاشته و بخشی را نیز به همبستگی انسانی با شهدای مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب اختصاص داده است؛ مدرسه‌ای که در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هدف قرار گرفته است. بازدیدکنندگان می‌توانند پیام‌های همدردی خود را برای خانواده‌های شهدای مدرسه میناب بنویسند.

اما رسیدن کتاب‌ها به تونس خود داستانی جداگانه داشت. «منی بعزاوی» از بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس می‌گوید که مشارکت با دشواری‌های لجستیکی روبه‌رو شد، زیرا حریم هوایی ایران بسته بود و همین موضوع ما را ناچار کرد با ناشران در لبنان و کشورهای همسایه همکاری کنیم تا کتاب‌ها تأمین شوند. مسیری که معمولاً چند ساعت طول می‌کشد، این‌بار از طریق شبکه‌ای از همکاران در پایتخت‌های دیگر طی شد؛ هرچند با تأخیر، اما در نهایت کتاب‌ها رسیدند.

از جاکارتا تا قرطاج

در سوی دیگر سالن، غرفه اندونزی پنجره‌ای به فرهنگی می‌گشاید که با وجود اشتراک در دین اسلام، برای مخاطب عرب کمتر شناخته شده است. این غرفه شامل کتاب‌ها، اجراهای موسیقی و برنامه‌های فرهنگی است و در چارچوب آن نشستی با عنوان «از جاکارتا تا قرطاج» برگزار می‌شود؛ نشستی که به پلی می‌پردازد که بیشتر در قالب آرزو مطرح شده تا واقعیت.

«زهیری مصراوی» سفیر اندونزی در تونس، این مشارکت را پیامی روشن مبنی بر اینکه کتاب سنگ‌بنای اصلی ساخت تمدن‌ها و پیشرفت ملت‌هاست، توصیف می‌کند و به استقبال چشمگیر جوانان و کودکان از برنامه‌های نمایشگاه اشاره دارد. او این حضور را در چارچوب تقویت روابط دوجانبه تونس و اندونزی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، ارزیابی کرده و نمایشگاه را فضایی ایده‌آل برای تقویت پل‌های تفاهم میان ملت‌ها می‌داند.

ابن رشد، ترجمه و هوش مصنوعی

برنامه فرهنگی این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس، ترکیبی معنادار از گذشته و حال را ارائه می‌دهد. از یک‌سو، سالروز تولد فیلسوف و دانشمند بزرگ «ابن رشد»، گرامی داشته می‌شود؛ متفکری از قرطبه که در هر دو سنت عربی و لاتین به‌عنوان مفسر اندیشه‌های ارسطو شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، نشست‌ها و برنامه‌های چهلمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس به موضوعاتی همچون ترجمه، مالکیت فکری، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی اختصاص یافته است.

در مجموع، حدود ۱۵۰ مهمان در این برنامه‌ها حضور دارند و در کنار آن، از برندگان جوایز سالانه نمایشگاه در حوزه‌های نشر، ترجمه و خلاقیت ادبی و فکری نیز تقدیر می‌شود.

