به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از هفتصد سال، ابن بطوطه به شهر رباط پایتخت مراکش بازگشت؛ اما این بار نه به‌عنوان جهانگردی که از سرزمین‌های دور آمده، بلکه به‌عنوان چهره محوری نمایشگاه بین‌المللی کتابی که در آن بیش از نیم‌میلیون نفر گرد هم آمدند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، در طول تنها ۱۰ روز، بیش از ۵۰۲ هزار نفر از فضاهای نمایشگاه کتاب رباط بازدید کردند؛ رقمی که از جمعیت برخی شهرهای کشور مراکش، بیشتر است و نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

در روزگاری که بسیاری از سلطه نمایشگرهای کوچک بر زندگی روزمره سخن می‌گویند، نمایشگاه رباط نشان داد کتاب همچنان مخاطبان خود را دارد؛ به‌ویژه در شهری که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، آن را به‌عنوان پایتخت جهانی کتاب برای سال ۲۰۲۶ انتخاب کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی نشر و کتاب رباط که از اول تا دهم ماه می جاری برگزار شد، با حضور ۸۹۱ ناشر و شرکت‌کننده از بیش از ۶۰ کشور به کار خود پایان داد.

ابن بطوطه؛ مسافری که به قفسه‌های کتاب بازگشت

در دوره امسال، دو محور اصلی شامل فرانسه به‌عنوان مهمان ویژه و ابن بطوطه به‌عنوان شخصیت محوری رویداد، برای نمایشگاه انتخاب شد.

«ابن بطوطه» جهانگرد مشهور مراکشی، سفرهای خود را در سال ۱۳۲۵ میلادی از شهر طنجه آغاز کرد و طی سال‌ها بیش از ۱۲۰ هزار کیلومتر از مراکش تا چین را پیمود.

بازگشت نمادین او پس از هفت قرن به پایتخت کشورش، جلوه‌ای خاص به نمایشگاه کتاب امسال رباط بخشید؛ رویدادی که تلاش کرد میان مفهوم سفر، ادبیات و شناخت جهان پیوندی تازه ایجاد کند.

بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی

طبق اعلام رسمی وزارت جوانان، فرهنگ و ارتباطات مراکش، بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی در جریان این نمایشگاه برگزار شد.

این برنامه‌ها شامل نشست‌های تخصصی، مراسم رونمایی و امضای کتاب، گفت‌وگوهای فرهنگی و برنامه‌های هنری بود؛ حجم گسترده‌ای از رویدادها که امکان حضور در همه آن‌ها برای یک بازدیدکننده تقریباً غیرممکن بود.

یکی از ویژگی‌های مهم این دوره از نمایشگاه کتاب رباط، توجه ویژه به آثار تازه منتشرشده در حوزه‌های مختلف دانش و فرهنگ مراکش بود؛ اقدامی که فضایی برای معرفی و بحث پیرامون آثار جدید ادبی و فکری فراهم کرد.

از ابن بطوطه تا شازده کوچولو

برنامه‌های فرهنگی این دوره همچنین شامل شب‌های شعر، بزرگداشت چهره‌های ادبی و فکری، و برنامه‌هایی درباره ادبیات سفر بود.

در کنار ابن بطوطه، بخشی ویژه نیز به کتاب «شازده کوچولو» اثر «آنتوان دو سنت‌اگزوپری» نویسنده و خلبان فرانسوی اختصاص یافت.

این نویسنده در دهه ۱۹۳۰ و پس از سقوط هواپیمایش در صحرای «طرفایه مراکش»، شیفته فضای صحرا شد و الهاماتی از آن را در آثار مشهور خود از جمله «شازده کوچولو»، «پست جنوب» و «سرزمین انسان‌ها» به کار برد.

تجلیل از چهره‌های فرهنگی مراکش

نمایشگاه امسال کتاب رباط همچنین از سه شخصیت برجسته ادبی و فکری مراکش شامل «سعید یقطین» منتقد و پژوهشگر حوزه روایت، «بشیر ادخیل» شاعر و پژوهشگر، و «حفصه البکری لمرانی» نویسنده مراکشی، تقدیر کرد.

این انتخاب، نمایانگر تنوع نسل‌ها و جریان‌های فکری در فضای فرهنگی مراکش بود؛ نشانه‌ای از اینکه جریان فرهنگی این کشور به یک چهره یا یک نسل محدود نمی‌شود.

در پایان این رویداد نیز مراسم اهدای جایزه ملی کتاب‌خوانی برگزار شد؛ جایزه‌ای که با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی مراکش به فعالان حوزه کتاب و مطالعه اهدا می‌شود.

