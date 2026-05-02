انتصاب جنجالی پاپ در بحبوحۀ تنش با ترامپ؛ مهاجر غیرقانونی اسقف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فاکس نیوز، در ادامه تحولات مرتبط با سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ مهاجرتی و تنش‌های فزاینده میان واتیکان و دولت تروریست آمریکا، انتصاب یک مهاجر سابق غیرقانونی به‌عنوان اسقف در ایالت «ویرجینیای غربی» (ایالتی در شرق آمریکا) از سوی پاپ لئو چهاردهم، واکنش محافل ایالات متحده را برانگیخت.

بر اساس این گزارش، پاپ «لئو چهاردهم» اسقف «ایویلیو منخیوار آیالا» را به‌عنوان اسقف حوزه «ویلینگ – چارلستون» (شهری در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا) منصوب کرده است؛ حوزه‌ای که کل این ایالت را پوشش می‌دهد.

روزنامه «واشنگتن پست» این اقدام را تلاشی دیگر از سوی واتیکان برای تقویت جایگاه روحانیون در بحبوحه اختلافات با دولت «دونالد ترامپ» ارزیابی کرده است.

تأکید بر غیرسیاسی بودن تصمیم واتیکان

در پی انتشار این خبر، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به پیشینه مهاجرتی این اسقف واکنش نشان دادند. در همین راستا، «تیم بیشاپ» سخنگوی اسقف‌نشین ویلینگ، در گفت‌وگو با «فاکس نیوز» این انتصاب را «موهبتی برای مردم ویرجینیای غربی» توصیف کرد و بر خدمات دینی و فعالیت‌های شبانی این روحانی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سابقه مهاجرتی آیالا اظهار داشت که او سال‌ها پیش برای یافتن زندگی و فرصت‌های بهتر به آمریکا آمده و اکنون نقش مهمی در هدایت دینی جامعه ایفا خواهد کرد. بیشاپ در ادامه، ادعاها مبنی بر سیاسی بودن این انتصاب یا تلاش برای تقابل با رئیس‌جمهور آمریکا را «سخنانی بی‌اساس» خواند.

این مقام کلیسایی تصریح کرد که کلیسای کاتولیک «به ارزش‌های انسانی توجه دارد، نه به احزاب سیاسی» و هرگونه تفسیر سیاسی از این انتصاب را رد کرد. وی همچنین تأکید کرد که اظهاراتش لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه شخص پاپ نیست.

در همین حال، «کریستوفر هیل» ناشر نشریه «نامه‌هایی از لئو» و از اعضای پیشین کمیته ملی حزب دموکرات، این انتخاب را «تصمیمی برجسته» توصیف کرد و به ترکیب جمعیتی ایالت ویرجینیای غربی اشاره کرد که اکثریت آن سفیدپوست هستند و در انتخابات گذشته با اختلاف قابل توجهی به ترامپ رأی داده‌اند.

روایت زندگی؛ از مهاجرت غیرقانونی تا اسقفی

بر اساس گزارش‌ها، ایویلیو منخیوار آیالا در نوجوانی و در پی شرایط سخت ناشی از جنگ‌های داخلی و فقر در کشور «السالوادور» (کشوری در آمریکای مرکزی)، چندین بار تلاش کرد به ایالات متحده مهاجرت کند، اما در هر نوبت با شکست مواجه و حتی توسط مقامات مکزیکی بازداشت شد.

او در یکی از این تلاش‌ها در شهر مرزی «تیخوانا» (شهری در شمال‌غرب مکزیک) دستگیر و سپس به «گواتمالا» (کشوری در آمریکای مرکزی) بازگردانده شد. در تلاش بعدی نیز پس از عبور از جنگل‌های گواتمالا، ناچار شد به کشورش بازگردد.

ورود مخفیانه به آمریکا

واشنگتن‌پست نوشت در نهایت، آیالا پس از آزادی از زندانی در ایالت «چیاپاس» (جنوب مکزیک) با پرداخت رشوه، توانست با کمک یک شهروند آمریکایی سالخورده، به‌صورت قاچاقی و در صندوق عقب یک خودرو از گذرگاه مرزی «سان یسیدرو» (منطقه‌ای در ایالت کالیفرنیای آمریکا) وارد خاک ایالات متحده شود.

وی بعدها در گفت‌وگویی با نشریه «یو.اس. کاتولیک» اعلام کرد که پس از ورود به آمریکا، به انجام کارهای خدماتی و نظافتی مشغول بوده و در نهایت به شهر «هیَتسویل» (شهری در ایالت مریلند آمریکا) در نزدیکی خانواده‌اش نقل مکان کرده و در یک مرکز وابسته به شرکت «یو.پی.اس» کار کرده است.

