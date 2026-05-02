شهید و زخمی شدن ۳ نفر از نیروهای الحشد الشعبی در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق خبر داد که در پی انفجار بقایای جنگی در نزدیکی یکی از واحدهای الحشد الشعبی هنگام تامین امنیت مسیر حج زمینی در استان کربلا، یکی از نیروها به شهادت رسید و دو نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش شفق نیوز، این وزارتخانه اعلام کرد که یکی از واحدهای الحشد الشعبی که وظیفه تامین امنیت و حفاظت از حجاج بیت الله الحرام در استان کربلا را بر عهده داشت، در ساعت ۶ امشب در فاصله یک کیلومتری محل استقرار خود، مورد اصابت انفجار بقایای جنگی قرار گرفت.

این وزارتخانه توضیح داد که یک نیروی ویژه بلافاصله ضمن اعزام به محل حادثه، اقدامات لازم را انجام داد.

همچنین گفته شد که این حادثه به شهادت یکی از نیروها و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.

بنا بر اعلام وزارت کشور عراق مجروحان برای درمان لازم به بیمارستان شهرستان عین التمر منتقل شدند.

