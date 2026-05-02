انفجار در کابل؛ هدف قرار گرفتن پاسگاه طالبان در خیرخانه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانههای محلی، صبح امروز (شنبه، ۱۲ اردیبهشت) یک انفجار در چهارراهی قلعهنجارها در منطقه خیرخانه شهر کابل به وقوع پیوست.
براساس این گزارشها، این انفجار حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح رخ داده و گفته میشود ناشی از یک بمب کارگذاریشده بوده است. منابع میافزایند که هدف این حمله، یک پاسگاه نیروهای طالبان در این منطقه بوده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این انفجار منتشر نشده و مقامهای طالبان نیز بهصورت رسمی در اینباره اظهار نظری نکردهاند.
همزمان، گزارشهایی از وقوع یک انفجار دیگر در شب گذشته در نزدیکی ساختمان استاندار طالبان در استان لوگر افغانستان منتشر شده است؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم رویدادهای امنیتی در نقاط مختلف کشور است.
در هفتههای اخیر، افزایش حملات و انفجارها در برخی استانهای افغانستان، نگرانیها نسبت به وضعیت امنیتی این کشور را تشدید کرده است. با وجود این، تاکنون برنامه مشخصی از سوی حکومت سرپرست طالبان برای مهار این روند اعلام نشده است.
تحلیلگران بر این باورند که تداوم چنین رویدادهایی میتواند بر ثبات داخلی افغانستان تأثیرگذار بوده و چالشهای امنیتی و اجتماعی این کشور را در شرایط کنونی پیچیدهتر کند.
