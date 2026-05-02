ارائه رایگان دروس تحصیلی برای دختران محروم از مدرسه از سوی پلتفرم «SOLAx»

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در حالیکه محدودیتها بر آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد، پلتفرم آموزشی آنلاین «SOLAx» اعلام کرده است که برای کمک به ادامه آموزش، دروس مدرسهای کلاسهای دهم و یازدهم را بهصورت رایگان ارائه میکند.
مسئولان این برنامه میگویند هدف اصلی آنها فراهمسازی زمینه آموزش برای همه دانشآموزان، بهویژه دخترانی است که به دلیل محدودیتها از رفتن به مدرسه محروم شدهاند.
به گفته گردانندگان این پلتفرم، تا اکنون بیش از ۳۵ هزار دانشآموز به این برنامه پیوستهاند؛ آماری که نشاندهنده نیاز گسترده و علاقه جدی دانشآموزان به ادامه آموزش در کشور است.
این در حالی است که پس از بستهشدن مدارس بهروی دختران بالاتر از کلاس ششم، هزاران دختر از ادامه تحصیل در مراکز آموزشی رسمی بازماندهاند و بسیاری از خانوادهها به دنبال راههای بدیل آموزشی برای فرزندان خود هستند.
پلتفرم «SOLAx» با استفاده از ابزارهایی مانند واتساپ و ارائه درسها به چند زبان، تلاش میکند بخشی از خلاء آموزشی بهوجودآمده را جبران کند. برخی از دختران دانشآموز نیز از این برنامه استقبال کرده و دیگران را به استفاده از فرصتهای آموزشی آنلاین تشویق میکنند.
کارشناسان آموزشی میگویند افزایش استفاده از برنامههای آنلاین نشان میدهد که علاقه به یادگیری در میان دانشآموزان همچنان پابرجاست و محدودیتهای موجود نتوانسته مانع تلاش آنان برای ادامه تحصیل شود.
