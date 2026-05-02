به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، امروز «فروپاشی در حال وقوع ناتو» را یک «روند فاجعه‌بار» توصیف کرد.

در میان شکاف درونی ناتو بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تاسک امروز در پیامی در شبکه‌ اجتماعی ایکس گفت، بزرگترین تهدید علیه جامعه‌ فراآتلانتیک دشمنان بیرونی آن نیستند، بلکه فروپاشی در حال وقوع ائتلاف ماست. همه‌ ما باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا این روند فاجعه‌بار را معکوس کنیم.

اظهارات نخست‌وزیر لهستان ساعاتی پس از آن بیان شد که واشنگتن تصمیم خود برای خارج کردن حدود ۵۰۰۰ سرباز از آلمان را اعلام کرد.

پس از آنکه فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، از آمریکا به دلیل نداشتن راهبرد خروج از جنگ ایران انتقاد کرد و گفت که آمریکایی‌ها در مذاکرات، از سوی ایران تحقیر می‌شوند، دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی کاهش احتمالی حضور نظامی خود در آلمان است.

ترامپ همچنین از ایتالیا و اسپانیا ابراز نارضایتی کرد و گفت که احتمالاً نیروهای آمریکایی را از این کشورها خارج خواهد کرد.

