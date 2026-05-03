به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای منتشرشده از سوی پلتفرم ردیابی نفتکشها، کویت در ماه آوریل ۲۰۲۶ هیچگونه صادرات نفت خام نداشته است؛ رخدادی که برای نخستینبار از پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ ثبت میشود. این گزارش نشان میدهد که صادرات نفت این کشور به صفر رسیده و عملاً جریان عرضه آن به بازارهای جهانی متوقف شده است.
اتفاقی که در پی بسته شدن تنگه هرمز رخ داده است. کویت بههمراه کشورهایی مانند قطر، بحرین و عراق، بهدلیل محدود بودن مسیرهای جایگزین، بیشترین آسیب را از اختلال در این گذرگاه راهبردی متحمل شدهاند.
در همین راستا، شرکت نفت کویت در بحبوحه رقابت شدید بینالمللی، مناقصههایی را برای ۱۵ پروژه به ارزش ۱۹۰ میلیون دینار اعلام کرد.
کویت از جمله کشورهایی بود که دولت تروریست آمریکا از خاک آن برای حمله به ایران استفاده کرد و همین موضوع باعث شد کویت هدف مشروع حملات تلافیجویانه ایران قرار گیرد.
