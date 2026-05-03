به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد جامع رم (پایتخت ایتالیا) روز پنج‌شنبه هفتۀ جاری (۷ مه) میزبان نشستی با عنوان « گفت‌وگوی مسیحیان و مسلمانان» خواهد بود؛ برنامه‌ای که با همکاری مرکز فرهنگی اسلامی ایتالیا و اسقف‌نشین رم برگزار می‌شود.

در این نشست، چهره‌هایی از مسلمانان و مسیحیان محلی حضور خواهند داشت؛ از جمله «مارکو والِنتی»، اسقف کمکی بخش شمالی رم، «مارکو گناوی»، مسئول دفتر گفت‌وگوی ادیان و تقریب مذاهب، «عبدالله رضوان»، دبیرکل مرکز فرهنگی اسلامی ایتالیا و «واسیم سلمان»، رئیس مؤسسه پاپی مطالعات عربی و اسلام‌شناسی.

برنامه این رویداد همچنین شامل بازدید از مسجد بزرگ رم است که با راهنمایی امام این مسجد، انجام خواهد شد. در جریان این نشست، مجموعه‌ای با عنوان «برگه‌هایی برای شناخت اسلام» نیز معرفی می‌شود که به‌صورت مشترک توسط یک کمیته مسیحی–مسلمان و با حمایت نهادهای دینی ایتالیا تدوین شده است.

مسئول دفتر گفت‌وگوی ادیان و تقریب مذاهب ایتالیا، «مارکو گناوی»، در توضیح اهمیت این نشست تأکید کرده است که اسقف رم از آغاز مسئولیت خود، همواره بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل میان ادیان تأکید داشته و این رویکرد را در سفرهای خود به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، لبنان و کشورهای آفریقایی دنبال کرده است. وی این مسیر را در امتداد آموزه‌های اسناد کلیسایی و رویکردهای معاصر گفت‌وگوی بین‌ادیانی توصیف کرده است.

وی همچنین با اشاره به دیدار پیشین مقامات کلیسایی از مسجد بزرگ رم در سال ۲۰۲۵، تأکید کرده است که چنین دیدارهایی می‌تواند به گسترش فضای تفاهم و صلح کمک کند. به گفته او، در شرایطی که جهان با تنش‌ها و درگیری‌های گسترده مواجه است، هرگونه گفت‌وگو و تعامل میان پیروان ادیان، گامی در جهت کاهش خشونت و تقویت فرهنگ همزیستی محسوب می‌شود.

