به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، نامه‌ای رسمی به کاخ سفید و دولت دونالد ترامپ ارسال کرده‌اند و در آن خواستار شفاف‌سازی درخصوص وضعیت هسته‌ای رژیم صهیونیستی شده‌اند؛ از جمله این‌که آیا نشانه‌های مستندی از وجود زرادخانه هسته‌ای در اختیار اسرائیل وجود دارد یا نه، و این‌که سیاست رسمی دولت آمریکا در این زمینه چیست.

این نامه که خطاب به وزیر خارجه، مارکو روبیو، ارسال شده و روزنامه واشنگتن‌پست به آن دست یافته، بر لزوم اتخاذ موضعی «روشن و سازگار» درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل تأکید می‌کند.

نمایندگان دموکرات در این نامه با اشاره به جنگ جاری در منطقه، که در چارچوب «جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای» توجیه می‌شود، تصریح کرده‌اند که ادامه ابهام هسته‌ای درباره اسرائیل دیگر با تحولات میدانی و سیاسی غرب آسیا سازگار نیست.

آنان یادآوری کرده‌اند که بیش از نیم قرن است سیاست سکوت و ابهام، بر اساس تفاهم نانوشته میان واشنگتن و تل‌آویو، به رژیم صهیونیستی امکان داده بدون نظارت و پاسخ‌گویی بین‌المللی، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد؛ رویکردی که اکنون از سوی بخشی از بدنه سیاسی آمریکا زیر سؤال رفته است.

بر پایه این گزارش، بیش از ۲۹ نماینده دموکرات به رهبری خواکین کاسترو، خواستار آن شده‌اند که دولت آمریکا به‌طور رسمی به «برنامه هسته‌ای اعلام‌نشده» اسرائیل اذعان کند و سکوت دهه‌های گذشته را بشکند.

در این نامه آمده است خطر «اشتباه محاسباتی، تشدید تنش و استفاده هسته‌ای» در شرایط فعلی صرفاً یک فرضیه تئوریک نیست و کنگره برای ارزیابی توازن هسته‌ای در خاورمیانه و برنامه‌های دولت آمریکا در صورت بالا گرفتن بحران، به اطلاعات کامل و شفاف نیاز دارد؛ اطلاعاتی که نویسندگان نامه می‌گویند تاکنون در اختیار آنان قرار نگرفته است.

در حالی‌که تل‌آویو داشتن سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، ناظران یادآور می‌شوند که برنامه هسته‌ای این رژیم از اواخر دهه ۱۹۵۰ به‌صورت مخفیانه توسعه یافته و اسرائیل تاکنون دکترین شفافی درباره نحوه و شرایط استفاده از این توان ادعایی ارائه نکرده است.

به گفته تحلیلگران، این نامه بازتاب‌دهنده تغییر تدریجی اما قابل توجه در درون حزب دموکرات نسبت به پرونده اسرائیل است؛ تغییری که در سایه انتقادات فزاینده از جنگ‌های این رژیم در غزه، کرانه باختری، لبنان و در بستر تنش‌های مرتبط با جنگ جاری در ایران، بیش از پیش آشکار شده است و سیاست دیرینه دوگانگی هسته‌ای واشنگتن را به چالش می‌کشد.

