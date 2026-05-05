به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان آغاز آتش‌بس در لبنان و در پاسخ به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، ۷۰ پهپاد انتحاری حزب‌الله، نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل را هدف قرار داده‌اند که ۱۱ مورد از آن‌ها منجر به کشته و زخمی شدن نظامیان اسرائیلی شده است.

رادیو ارتش اسرائیل در گزارشی مدعی شد که داده‌های موجود درباره آتش‌بس با حزب‌الله نشان می‌دهد که عملاً هیچ آتش‌بسی در لبنان وجود ندارد.

طبق این گزارش، از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس—حدود دو هفته و نیم پیش—نزدیک به ۷۰ پهپاد انفجاری به سمت ارتش اسرائیل شلیک شده که در نتیجه آن، ۱۱ حمله به کشته و زخمی شدن نیروهای این ارتش انجامیده است.

در ادامه آمده است که دو پهپاد موفق شدند وارد اراضی اشغالی، شوند و نظامیان اسرائیلی را در داخل این مناطق هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، از زمان آتش‌بس تاکنون، ۵ نظامی و نیروی امنیتی اسرائیل کشته و ۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین اشاره شده که ۳ نفر از کشته‌شدگان بر اثر حملات پهپادی و ۲ نفر دیگر در نتیجه انفجار بمب‌ها جان باخته‌اند. از مجموع زخمی‌ها نیز ۳۱ نفر در اثر حملات پهپادی و ۲ نفر در جریان درگیری مستقیم با نیروهای حزب‌الله مجروح شده‌اند.

شایان ذکر است که با وجود برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ آوریل و تمدید آن پس از مذاکرات مستقیم در واشنگتن، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود به خاک لبنان به‌ویژه در جنوب این کشور، ادامه می‌دهد که به شهید و زخمی شدن صدها شهروند لبنانی، منجر شده است.

