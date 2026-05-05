به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی، هوافضا و هوانوردی «ساها ۲۰۲۶» در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد؛ رویدادی که با حضور گسترده شرکتهای داخلی و خارجی برگزار شده و در چارچوب تلاشهای ترکیه برای افزایش صادرات دفاعی و رساندن ارزش این قراردادها به حدود ۸ میلیارد دلار در این دوره، اهمیت ویژهای یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این نمایشگاه تا ۹ ماه می ادامه دارد و در فضایی حدود ۴۰۰ هزار متر مربع برگزار میشود. بیش از ۱۷۰۰ شرکت از جمله ۲۶۳ شرکت خارجی در آن حضور دارند و هیئتهایی از بیش از ۱۲۰ کشور به همراه بیش از ۲۰۰ هزار بازدیدکننده و ۳۰ هزار متخصص حوزه دفاعی در این رویداد شرکت کردهاند.
در این نمایشگاه، جدیدترین دستاوردهای صنایع دفاعی و فناوری از جمله هواپیماها، بالگردها، پهپادها، خودروهای نظامی، سامانههای موشکی، رادارها و ناوهای جنگی به نمایش گذاشته شده است.
بر اساس گزارش میدانی، در این دوره از نمایشگاه، فناوریهای جدیدی برای نخستینبار رونمایی شدهاند که نشاندهنده روند رو به رشد در یکپارچهسازی سامانههای دفاعی و توسعه راهکارهای ترکیبی برای عملیات زمینی و هوایی است.
بالگردهای بدون سرنشین
در بخش دیگری از نمایشگاه، شرکت «پاسیفیک تکنولوژی» نمونههایی از بالگردهای بدون سرنشین مانند «AB1» و «AB2» را معرفی کرد. مدیرعامل این شرکت اعلام کرد این سامانهها با ترکیب فناوریهای مختلف طراحی شدهاند و توانایی مقابله با اهداف هوایی از جمله رهگیری پهپادهای انتحاری را دارند.
همچنین خودروهای زمینی بدون سرنشین با سامانههای پیشرفته رزمی و پلتفرمهای تهاجمی که قادر به اجرای عملیات دقیق بهصورت هماهنگ هستند، به نمایش درآمدند.
کارشناسان این حوزه معتقدند این فناوریها نمایانگر نسل جدیدی از سامانههای دفاعی هستند که با توجه به تحولات منطقهای، سرعت توسعه آنها افزایش یافته است.
حضور گسترده بینالمللی
این نمایشگاه شاهد حضور پررنگ هیئتهای رسمی و تجاری از سراسر جهان، بهویژه کشورهای آفریقایی، جنوب شرق آسیا، کشورهای عربی، اروپایی و همچنین اوکراین است.
قرار است صدها نشست دوجانبه میان شرکتها و کشورها برگزار شود تا زمینه همکاریهای جدید در حوزه صنایع دفاعی و فناوری فراهم شود.
همچنین در این رویداد از ۲۰۳ محصول جدید در حوزههای مختلف از جمله هوافضا، سامانههای زمینی و دریایی، فناوریهای راداری و سیستمهای هشدار زودهنگام رونمایی میشود.
تقویت صادرات دفاعی ترکیه
ترکیه از برگزاری این نمایشگاه که هر دو سال یکبار برگزار میشود، بهعنوان ابزاری برای افزایش صادرات دفاعی خود استفاده میکند. هدف آنکارا، افزایش صادرات دفاعی خود از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به دستکم ۸ میلیارد دلار در این دوره است.
این اقدام در راستای راهبرد کلان ترکیه برای تقویت خودکفایی در صنایع دفاعی صورت میگیرد؛ موضوعی که «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه بارها بر آن تأکید کرده و کاهش وابستگی به خارج را در این حوزه ضروری دانسته است.
پیشبینی میشود در حاشیه این نمایشگاه، توافقنامههای متعددی میان ترکیه و کشورهای اروپایی، عربی و آفریقایی در زمینه همکاریهای نظامی و صنعتی امضا شود.
در عین حال، این نمایشگاه بهعنوان سکویی مهم برای معرفی محصولات دفاعی ترکیه به بازارهای جهانی بهویژه در حوزه پهپادها، ناوهای جنگی و خودروهای نظامی، شناخته میشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما