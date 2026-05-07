به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل شرکت شورون Chevron Corporation، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکا، نسبت به تشدید بحران عرضه انرژی در جهان هشدار داد و اعلام کرد که ایالات متحده قادر به جبران کمبود ایجادشده در بازار جهانی نفت نیست.

مدیرعامل این شرکت اظهار داشت که جهان اکنون با کمبود نفت مواجه شده و وضعیت ذخایر انرژی به‌تدریج رو به وخامت می‌رود. وی تأکید کرد که پیش از این حدود ۲۰ درصد انرژی جهان از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شد و هرگونه اختلال در این مسیر راهبردی، تأثیر مستقیمی بر بازار جهانی انرژی برجای می‌گذارد.

وی همچنین گفت که ایالات متحده توانایی جبران این کاهش عرضه را ندارد و بازار جهانی نفت وارد مرحله‌ای از فشار فزاینده شده است. به گفته او، «این یک بازار جهانی است» و پیامدهای کمبود عرضه، محدود به منطقه خاصی نخواهد ماند.

مدیرعامل شورون با اشاره به شرایط اروپا اعلام کرد که کمبود شدید سوخت هواپیما موجب لغو برخی پروازها و بازتنظیم برنامه‌های پروازی شده است. وی افزود که سوخت جت در برخی کشورهای اروپایی به کالایی بسیار کمیاب تبدیل شده و این مسئله نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران تأمین انرژی است.

این مقام نفتی آمریکایی همچنین هشدار داد که ایالات متحده نیز به‌زودی با فشارهای قیمتی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به گفته وی، کاهش ذخایر و دشواری در تأمین عرضه پایدار، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره آینده بازار جهانی نفت و امنیت انرژی در ماه‌های پیش‌رو شده است.

...........

پایان پیام