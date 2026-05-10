به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات محلی سال ۲۰۲۶ در بریتانیا، تصویری دوگانه برای جامعه مسلمانان این کشور ترسیم کرد؛ از یک سو برخی نامزدهای مستقل و جریانهای نزدیک به مطالبات مسلمانان در چند شهر مهم موفقیتهایی به دست آوردند و از سوی دیگر، صعود چشمگیر حزب راستگرای «رفورم یوکی» نگرانیهای جدی درباره آینده سیاسی و اجتماعی مسلمانان ایجاد کرده است.
تحلیلگران سیاسی و فعالان مسلمان معتقدند نتایج این انتخابات میتواند نشانهای از تغییرات مهم در فضای سیاسی بریتانیا باشد؛ تغییراتی که در صورت تکرار در انتخابات سراسری آینده، ممکن است توازن قدرت را به زیان اقلیتهای مسلمان تغییر دهد.
موفقیتهای محدود در برخی مناطق انگلیس
در بخشهایی از انگلستان، نامزدهای مستقل یا چهرههای نزدیک به مطالبات مسلمانان توانستند نتایج قابلتوجهی کسب کنند. مناطقی مانند والتهم فارست، نیوهام، بلکبرن، دیوسبری و بتلی از جمله حوزههایی بودند که در آنها رأیدهندگان مسلمان نقش مهمی در نتایج ایفا کردند.
همچنین جریان «Aspire» به رهبری «لطفور رحمان» در منطقه تاور هملتس عملکرد موفقی داشت. ناظران این موفقیت را نشانهای از تأثیرگذاری کمپینهای محلی مبتنی بر مسائل اجتماعی و هویتی میدانند.
ناکامی در برخی حوزههای کلیدی
با این حال، در برخی مناطق هدف مانند بیرمنگام و ردبریج، نتایج کمتر از انتظار بود. فعالان سیاسی مسلمان دلیل اصلی این مسئله را پراکندگی آرا و نبود هماهنگی میان گروههای مختلف عنوان میکنند.
به گفته آنان، تعدد نامزدها و نبود راهبرد انتخاباتی مشترک باعث شد بخشی از آرای مسلمانان میان جریانهای مختلف تقسیم شود و فرصت پیروزی در برخی کرسیها از دست برود.
صعود نگرانکننده حزب «رفورم یوکی»
مهمترین تحول انتخابات امسال، رشد گسترده حزب راستگرای «رفورم یوکی» بود؛ حزبی که توانست بیش از هزار و ۴۰۰ کرسی شوراهای محلی را در سراسر بریتانیا به دست آورد.
این حزب در سالهای اخیر مواضع سختگیرانهای علیه مهاجرت، چندفرهنگیبودن و برخی نمادهای اسلامی اتخاذ کرده است. منتقدان، شماری از رهبران و نامزدهای این حزب را به استفاده از ادبیات اسلامهراسانه متهم میکنند.
فعالان مسلمان هشدار دادهاند که افزایش نفوذ رفورم یوکی میتواند زمینهساز فشار بیشتر بر مسلمانان، تصویب سیاستهای امنیتی سختگیرانهتر و افزایش فضای خصمانه علیه جوامع اسلامی شود؛ بهویژه اگر این حزب در آینده با حزب محافظهکار وارد ائتلاف شود.
نگرانی از آینده سیاسی مسلمانان
برخی تحلیلگران معتقدند اگر نتایج کنونی در انتخابات سراسری سه سال آینده تکرار شود، احتمال شکلگیری اکثریتی راستگرا در پارلمان وجود دارد؛ اکثریتی که میتواند قوانین محدودکننده علیه نهادهای اسلامی و فعالیتهای مدنی مسلمانان تصویب کند.
به باور این گروه، چنین روندی ممکن است فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی مسلمانان بریتانیا را محدود کرده و آنان را عملاً به شهروندانی درجه دو تبدیل کند.
وضعیت متفاوت در اسکاتلند و ولز
در مقابل، نتایج انتخابات در اسکاتلند و ولز برای مسلمانان امیدوارکنندهتر ارزیابی شده است. گزارشها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از رأیدهندگان مسلمان در این دو منطقه از احزاب چپگراتر مانند حزب ملی اسکاتلند، «پلاید کامری» و حزب سبز حمایت کردهاند.
این الگوی رأیدهی موجب تضعیف موقعیت حزب کارگر در برخی مناطق شد و در ولز حتی به کنار رفتن این حزب از قدرت انجامید.
مسئله فلسطین و تأثیر آن بر آرای مسلمانان
حمایت دولت و رهبران حزب کارگر از اسرائیل در جریان جنگ غزه، یکی از مهمترین عوامل نارضایتی رأیدهندگان مسلمان عنوان شده است. بسیاری از فعالان مسلمان تأکید دارند که مجازات سیاسی احزابی که از اسرائیل حمایت کردهاند، به یکی از اولویتهای انتخاباتی جامعه مسلمان تبدیل شده است.
به گفته آنان، مسئله فلسطین اکنون نقشی تعیینکننده در رفتار انتخاباتی بخش بزرگی از مسلمانان بریتانیا دارد.
اهمیت سازماندهی اجتماعی و سیاسی
فعالان مسلمان پس از انتخابات تأکید کردهاند که سازماندهی اجتماعی، ایجاد شبکههای محلی و هماهنگی میان گروههای مختلف برای موفقیتهای آینده ضروری است.
آنان معتقدند فعالیتهای میدانی کوچک، مانند توزیع بروشور و اطلاعرسانی محلی، در برخی مناطق تأثیر محسوسی بر نتایج انتخابات داشته و میتواند در آینده نیز نقش مهمی ایفا کند.
ضرورت ائتلافهای انتخاباتی
تحلیلگران نزدیک به جامعه مسلمان همچنین بر ضرورت همکاری و ائتلاف با احزاب همسو، بهویژه حزب سبز، تأکید میکنند تا از شکستهشدن آرا جلوگیری شود.
به باور آنان، بدون هماهنگی و راهبرد مشترک، احتمال از دست رفتن کرسیهای مهم به دلیل پراکندگی آرا در انتخابات آینده افزایش خواهد یافت.
