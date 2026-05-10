احتمال کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفت: مقامات ناتو انتظار دارند ایالات متحده در ادامه روند کاهش حضور نظامی خود در اروپا، واحدهای بیشتری از نیروهایش را از برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا خارج کند.

همچنین احتمال داده شده است که آمریکا از برنامه استقرار موشک‌های دوربرد خود در آلمان صرف‌نظر کند.

طبق این گزارش، قرار است بخشی از نیروهای خارج‌شده از اروپا به کشورهایی منتقل شوند که از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ حمایت می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز احتمال جابه‌جایی نیروهای مستقر در ایتالیا را مطرح کرده و در اظهاراتی از مواضع رم در برخی مسائل بین‌المللی انتقاد کرده بود.

