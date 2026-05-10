رویداد “روز مساجد باز” در ایالت ماساچوست برای معرفی اسلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد «الاحسان» در شهر دارتموث ایالت ماساچوست آمریکا، برنامه «روز مسجد باز» را با هدف معرفی اسلام و اصلاح برداشتهای نادرست درباره مسلمانان برگزار کرد. در این برنامه حدود ۵۰ نفر از شهروندان با پیشینههای مختلف حضور یافتند و با آموزههای اسلامی و تاریخ مسلمانان در آمریکا آشنا شدند.
بازدیدکنندگان در قالب نشستهای گفتوگومحور، فرصت یافتند پرسشهای خود درباره اسلام و زندگی مسلمانان در آمریکا را مطرح کنند. مسئولان مسجد نیز تلاش کردند فضایی برای گفتوگوی مستقیم و آشنایی نزدیک با جامعه مسلمانان فراهم کنند.
گفتوگو درباره تاریخ مسلمانان در ایالات متحده
«مارتین بینتز» مسئول هماهنگی ارتباطات در انجمن اسلامی جنوب شرق ماساچوست، دو نشست تخصصی در این برنامه برگزار کرد. در نشست نخست، تاریخ حضور مسلمانان در ایالات متحده و نقش آنان در جامعه آمریکایی بررسی شد. نشست دوم نیز به توضیح مفهوم شریعت اسلامی اختصاص داشت.
برگزارکنندگان اعلام کردند که هدف اصلی این برنامه، تقویت ارتباط میان مسلمانان و دیگر شهروندان و افزایش درک متقابل میان پیروان ادیان و فرهنگهای مختلف است.
ازسرگیری برنامه پس از وقفه کرونایی
این برنامه با حمایت «شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی» و «شورای سازمانهای اسلامی آمریکا» برگزار شد. مسئولان مسجد الاحسان همچنین بازدیدکنندگان را با بخشهای مختلف مسجد و نقش دینی و اجتماعی آن در خدمترسانی به جامعه محلی آشنا کردند.
مسجد الاحسان پس از چند سال وقفه ناشی از همهگیری کرونا، دوباره برگزاری «روز مسجد باز» را از سر گرفته است. پیشتر نیز برنامههای مشابهی در سالهای ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در این مسجد برگزار شده بود.
