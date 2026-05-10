به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه استرالیایی «کانورسیشن» (The Conversation) در تحلیلی جامع به بررسی ابعاد شکست راهبردی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخته و آن را «فاجعه‌ای برای کاخ سفید» توصیف کرده است.

این نشریه تأکید می‌کند که تنها دو ماه پس از آغاز این جنگ، دلایل اولیه واشنگتن برای حمله به ایران و حتی معیارهای حداقلی آمریکا برای اعلام پیروزی، اکنون نامفهوم و متناقض به نظر می‌رسند.

ادعای پیروزی؛ نشانه شکست فاجعه‌بار

این گزارش می‌گوید مقام‌های آمریکایی اکنون مدعی‌اند جنگ عملاً حدود یک ماه پیش و همزمان با اجرای آتش‌بس، «به نفع آمریکا» پایان یافته است؛ ادعایی که این نشریه آن را نشانه‌ای از شکست فاجعه‌بار دولت دونالد ترامپ توصیف می‌کند.

در این تحلیل، اظهارات «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در پنجم مه، نمونه‌ای آشکار از این سردرگمی توصیف شده است. روبیو گفته بود هدف اصلی آمریکا اکنون بازگرداندن تنگه هرمز به وضعیتی است که «همه بتوانند از آن استفاده کنند، مین‌گذاری وجود نداشته باشد و کسی مجبور به پرداخت عوارض نشود.»

کانورسیشن می‌نویسد: روبیو تلاش کرد این اقدام را یک عملیات «دفاعی و بشردوستانه» معرفی کند و مدعی شد تنها در صورتی به جنگ تبدیل می‌شود که کشتی‌های آمریکایی هدف قرار بگیرند؛ اتفاقی که همان روز نیز رخ داد.

تناقض آشکار در کاخ سفید

این نشریه تأکید می‌کند روبیو تناقض آشکار این ادعا را نادیده گرفت؛ اینکه همین عملیات به‌اصطلاح بشردوستانه، نتیجه مستقیم جنگی بود که همزمان ادعا می‌شد آمریکا در آن پیروز شده است!

پروژه آزادی؛ یک روزه و متوقف

به نوشته کانورسیشن، اوضاع زمانی «مضحک‌تر» شد که ترامپ تنها یک روز پس از آغاز طرح موسوم به «پروژه آزادی» برای اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز، ناگهان آن را متوقف کرد.

ترامپ دلیل این تصمیم را «پیشرفت بزرگ» در مسیر توافق با ایران اعلام کرد؛ موضوعی که باعث جهش کوتاه‌مدت بازارهای جهانی شد، هرچند بازارها خیلی زود دوباره سقوط کردند.

اغراق ترامپ درباره توافق با ایران

به نوشته این نشریه، اگرچه تردیدی وجود ندارد که ترامپ به‌شدت به‌دنبال خروج از این جنگ فاجعه‌بار است، به‌ویژه پیش از سفرش به پکن در ۱۴ مه، اما او درباره احتمال دستیابی به توافق، به‌شدت اغراق کرده است.

طبق این گزارش، ایران تنها در حال بررسی یک پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای برای آغاز ۳۰ روز مذاکره با هدف یافتن راه‌حلی پایدار برای پایان جنگ بوده است.

دلیل واقعی شکست «پروژه آزادی»

نشریه استرالیایی تأکید می‌کند دلیل واقعی کنار گذاشتن «پروژه آزادی» این بود که خیلی زود مشخص شد این طرح قادر به حل بحران نیست. اکثر مالکان ۱۵۰۰ کشتی سرگردان پشت تنگه هرمز حاضر نبودند حتی با اسکورت نیروی دریایی آمریکا خطر عبور را بپذیرند. ایران نیز نشان داد که اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

اهرم فشار ایران افزایش یافته است

به گزارش کانورسیشن، مقام‌های ایرانی پایان محاصره را یک اقدام متقابل منطقی می‌دانند و در عین حال متوجه شده‌اند که زمان به ضرر اقتصاد جهانی سپری می‌شود و بسته ماندن تنگه هرمز هزینه زیادی به غرب تحمیل خواهد کرد؛ موضوعی که اهرم فشار ایران را افزایش داده است.

این نشریه می‌نویسد: «ایران اکنون با تکیه بر جغرافیا و توان موشک‌های بالستیک خود، بازدارندگی معتبری در برابر حملات آتی ایجاد کرده است.»

ترامپ فاقد ساختار سیاست‌گذاری توافق هسته‌ای

گزارش تأکید می‌کند حتی اگر مذاکرات آغاز شود، همان مانعی که پیش از جنگ هم وجود داشت همچنان پابرجاست؛ اینکه ترامپ فاقد ساختار سیاست‌گذاری دقیق و نهادینه‌ای است که دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در اختیار داشت.

طبق این تحلیل، توافق اوباما پس از ۲۰ ماه مذاکرات فشرده حاصل شد، اما ترامپ برای دستیابی به توافقی مشابه، نه صبر لازم را دارد و نه تخصص فنی و ارتباطات دیپلماتیک مستقیم.

آمریکا نمی‌تواند ایران را با بمباران تسلیم کند

نشریه استرالیایی با طرح تردیدهایی جدی درباره تمایل ترامپ برای ورود دوباره به جنگ، تصریح می‌کند که حتی اگر چنین اراده‌ای هم وجود داشته باشد، آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌توانند با بمباران ایران را وادار به تسلیم کنند.

متحدان آمریکا از واشنگتن دور شدند

در ادامه این تحلیل آمده است: جنگ علیه ایران اعتماد متحدان منطقه‌ای آمریکا به توانایی واشنگتن برای حمایت از آن‌ها را متلاشی کرده و حتی متحدان سنتی آمریکا را نیز از واشنگتن دور کرده است؛ متحدانی که ابتدا مقصر بحران معرفی شدند و سپس به‌دلیل ناتوانی در حل بحرانی که ایجاد نکرده بودند، تنبیه شدند.

به اذعان این رسانه، تغییر مداوم اهداف جنگ از سوی ترامپ و تلاش‌های آشفته او برای یافتن راه خروج، نشان می‌دهد کل این پروژه یک «شکست راهبردی عظیم» بوده است.

