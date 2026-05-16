به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی از بروز تنش تازه میان امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل پس از افشای سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به ابوظبی خبر می‌دهند؛ تنشی که به گفته منابع عبری‌زبان، موجب ارسال پیام اعتراض شدیداللحن از سوی امارات به تل‌آویو شده است.

شبکه اسرائیلی «i۲۴» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مقام‌های اماراتی پس از علنی شدن سفر نتانیاهو، نارضایتی شدید خود را به طرف اسرائیلی منتقل کرده‌اند. بر اساس این گزارش، ابوظبی در پیام خود تاکید کرده است که درز مکرر اطلاعات محرمانه از دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، طی سال‌های گذشته یکی از دلایل اصلی کاهش سطح ارتباطات با نتانیاهو بوده است.

این در حالی است که امارات به سرعت اظهارات منتشرشده از سوی مقام‌های اسرائیلی را تکذیب و هرگونه سفر مقام‌های این رژیم به خاک خود طی هفته‌های اخیر را قاطعانه رد کرد. با این حال، رسانه‌های عبری‌زبان با انتشار گزارش‌هایی درباره سفر دیگری از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به ابوظبی در روزهای گذشته، بر شدت جنجال‌های رسانه‌ای افزودند.

بحران زمانی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سفری محرمانه به امارات متحده عربی داشته است. انتشار این خبر، حساسیت‌های سیاسی موجود در روابط دو طرف را بار دیگر آشکار کرد؛ روابطی که با وجود عادی‌سازی رسمی، همچنان با ملاحظات امنیتی و منطقه‌ای گسترده همراه است.

در همین راستا، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید، رئیس امارات، در تاریخ ۲۶ مارس گذشته (۶ فروردین) عملاً انجام شده و نخست‌وزیر اسرائیل در این سفر با همراهی مقام‌های ارشد امنیتی وارد امارات شده است.

داده‌های ردیابی پروازها نیز نشان می‌دهد که در همان روز، دو فروند هواپیمای اختصاصی از تل‌آویو به مقصد شهر «العین» امارات پرواز کرده و حدود ۶ ساعت بعد به سرزمین‌های اشغالی بازگشته‌اند. همچنین «زیو آگمون» سخنگوی سابق نتانیاهو، حضور خود در این پرواز را تأیید کرده و نحوه استقبال در ابوظبی را «در سطح شاهانه» توصیف کرده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارش خود تاکید کرده است که علنی شدن این سفر محرمانه از سوی نتانیاهو و تکذیب سریع آن توسط ابوظبی، نشان‌دهنده حساسیت شدید سیاسی پیرامون روابط دو طرف است. به نوشته این روزنامه، امارات احتمالاً ترجیح می‌داده هماهنگی‌ها و دیدارهای انجام‌شده دور از توجه رسانه‌ها ادامه یابد و افشای این سفر در شرایط حساس منطقه‌ای، ابوظبی را در موقعیت دشواری قرار داده است.

بر اساس این گزارش، انتشار خبر این دیدار همزمان با فضای مرتبط با آتش‌بس و تحولات منطقه‌ای، نه تنها امارات را در برابر افکار عمومی عربی و منطقه‌ای تحت فشار قرار داده، بلکه بار دیگر شکاف میان نیازهای امنیتی مشترک دو طرف و ملاحظات سیاسی و رسانه‌ای ابوظبی را آشکار ساخته است.

