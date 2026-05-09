قدرت اتحاد، از تنگه هرمز و بمب اتم بیشتر است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: ماه ذی‌القعده از ماه‌های حرام است درنتیجه دعوا، اختلاف و تفرقه در این ماه باید کنار گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه محور این ماه امام رضا(ع) هستند، مطرح کرد: ولادت خواهر امام رضا(ع)، ولادت امام رضا(ع)، شهادت امام رضا(ع) به روایتی، دحو الارض و شهادت امام جواد(ع) در این ماه است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با بیان حدیثی از امام رضا(ع)، عنوان کرد: نزدیک‌ترین افراد به خداوند و پیامبر(ص) افرادی هستند که تا به دیگران می‌رسند، سلام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بدترین صفت و اخلاق تکبر و غرور است، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) فرمودند که سلام کردن تکبر و غرور را در انسان از بین می‌برد.

فرحزاد اضافه کرد: امام رضا(ع) خطاب به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فرمودند که سلام مرا به شیعیانم برسان و به آن‌ها بگو راه نفوذ شیطان و شیاطین را ببندند.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های نفوذ شیطان ایجاد تفرقه و اختلاف است، تصریح کرد: مسئولین آمریکا و صهیونیست هزینه و تلاش‌های بسیاری برای ایجاد تفرقه میان ما انجام داده‌اند که نمونه آن اغتشاشات دی‌ماه گذشته بود.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اینکه اختلاف موجب می‌شود که ما در مقابل یکدیگر قرار بگیریم، یادآور شد: اتحاد و وحدت عاملی قوی‌تر از تنگه هرمز و بمب اتم است.

وی با بیان اینکه بالاترین سلاح دشمن اختلاف است، گفت: افرادی که دعوت به تفرقه و اختلاف می‌کنند یا عامل صد در صدی دشمن هستند و یا کاملا جاهل هستند.

فرحزاد با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین(ع)، بیان کرد: مراقب باشید تفرقه میان شما نیفتد؛ چراکه موجب شکست می‌‍شود و بدانید که دست خداوند با جماعت است.

وی اضافه کرد: امیرالمومنین(ع) در ادامه حدیث می‌فرمایند که کسی که در میان شما اختلاف ایجاد می‌کند، او را بکشید حتی اگر زیر امامه من امیرالمومنین(ع) باشد.

.......

پایان پیام/