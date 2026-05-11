مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس خبرداد؛

برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مبلغان و ائمه جماعت بقاع متبرکه فارس

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۱
کد مطلب: 1812940
حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس،  با اشاره به تبیین ابعاد مقاومت بر اساس آموزه های قرآنی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تبیین ابعاد مقاومت براساس آموزه‌های قرآنی و آشنایی جامعه با مسئولیت‌های دینی خود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در این میان، ائمه جماعت و مبلغان نقشی حیاتی در ایجاد انسجام فکری و تقویت روحیه پایداری مردم ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تکلیف تعیین‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌ الله‌ نفسه‌ الزکیه) مبنی بر هدایت معنوی و توصیه به صبر و ثبات مردمی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی مبلغان و ائمه جماعت بقاع متبرکه طراحی شده است تا این عزیزان بتوانند با بهره‌گیری از آموزه‌های نورانی قرآن، در تبیین وظایف مؤمنان در شرایط جنگ و تقویت سکینه و آرامش در جامعه نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در تشریح جزئیات این دوره بیان کرد: این دوره آموزشی با مشارکت مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و به‌صورت مجازی (آفلاین) در بستر سامانه آموزشی آن مرکز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه حضور ۴۷ امام جماعت بقعه و ۲۵۰ مبلغ بومی فعال استان فارس در این دوره پیش‌بینی شده است، گفت: این دوره از شنبه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا دوشنبه، ۲۵ خردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی درباره مهلت و نحوه ثبت‌نام افزود: مبلغان واجد شرایط تا روز یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند از طریق لینک https://el.balagh.ir/form/oghaf نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گفته مدیرکل اوقاف فارس، این دوره شامل ۱۲ ساعت آموزش و آزمون جامع است که در پایان به شرکت‌کنندگانی که نمره قبولی را کسب کنند، گواهینامه الکترونیکی معتبر اعطا خواهد شد.

حجت کهیاری

