گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا: جنگ علیه ایران به سود چین تمام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» فاش کرده است که یک ارزیابی محرمانه اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده که چین در نتیجه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حال کسب دستاوردهای راهبردی گسترده‌ای به زیان آمریکا در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و رسانه‌ای است؛ موضوعی که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها در وزارت دفاع آمریکا درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی این جنگ مطرح شده است.

بر اساس این گزارش که توسط «جان هادسون» خبرنگار واشنگتن‌پست، تهیه و به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع از محتوای آن منتشر شده، این تحلیل این هفته برای ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آماده شده است. این موضوع هم‌زمان با سفر حساس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به پکن برای گفت‌وگو با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین انجام شده؛ در حالی که نگرانی‌ها در آمریکا درباره گسترش نفوذ جهانی چین رو به افزایش است.

واشنگتن‌پست توضیح داده است که این گزارش توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و از چارچوب تحلیلی موسوم به «DAIM» استفاده کرده است؛ چارچوبی که چهار ابزار قدرت کشورها شامل دیپلماسی، اطلاعات، توان نظامی و اقتصاد را می‌سنجد.

تقویت موقعیت بین‌المللی چین

بر اساس این گزارش، پکن از جنگ آمریکا علیه ایران برای تقویت موقعیت بین‌المللی خود استفاده کرده در حالی که واشنگتن بخشی مهم از توان نظامی و اقتصادی خود را فرسوده کرده است.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که چین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اقدام به فروش تسلیحات به متحدان آمریکا در خلیج فارس کرده است؛ کشورهایی که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران علیه پایگاه‌های نظامی و تأسیسات نفتی قرار گرفته‌اند.

همچنین پکن از بحران انرژی جهانی که پس از بسته شدن تنگه هرمز تشدید شد، بهره‌برداری کرده و با ارائه کمک‌ها و تأمین انرژی به کشورهایی که با اختلال در عرضه نفت مواجه شده‌اند، یاری رسانده است.

فرسایش توان آمریکا

به گفته این روزنامه، گزارش اطلاعاتی آمریکا تأکید دارد که این جنگ موجب مصرف حجم بالایی از مهمات آمریکا به‌ویژه موشک‌های رهگیر و بمب‌های هدایت‌شونده شده است؛ تسلیحاتی که در صورت بروز درگیری احتمالی آینده آمریکا با چین بر سر تایوان اهمیت حیاتی دارند. همچنین این جنگ به چین فرصت داده است تا نحوه مدیریت عملیات نظامی مدرن توسط ارتش آمریکا را از نزدیک بررسی کرده و از آن برای برنامه‌ریزی‌های آینده خود استفاده کند.

واشنگتن‌پست می‌نویسد که چین همچنین از بُعد تبلیغاتی و سیاسی جنگ علیه ایران، بهره برده و آن را غیرقانونی توصیف کرده است. اقدامی که در راستای تلاش مستمر پکن برای تضعیف تصویر آمریکا به‌عنوان حافظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است.

بر اساس این گزارش، رهبری چین، این جنگ را نشانه‌ای از آنچه رویکرد بی‌پروا و ماجراجویانه آمریکا در استفاده از قدرت نظامی می‌نامد، تلقی می‌کند.

واکنش رسمی آمریکا و چین

«شان بارنل» سخنگوی پنتاگون در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست در واکنش رسمی، ادعاها درباره تغییر توازن قدرت جهانی به سود هر کشور دیگری را اساساً نادرست خواند و ادعا کرد که ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است.

همچنین «اولیویا ویلز» سخنگوی کاخ سفید گفت: واشنگتن در مدت ۳۸ روز توانسته است که توان نظامی ایران را نابود کند. آمریکا یکی از موفق‌ترین محاصره‌های دریایی تاریخ را اعمال کرده است.

سفارت چین در واشنگتن نیز در واکنش اعلام کرد که پکن به کاهش تنش و تقویت صلح متعهد است و از همه طرف‌ها خواست به جای سوءاستفاده از وضعیت برای تخریب وجهه دیگر کشورها در جهت جلوگیری از بازگشت درگیری تلاش کنند.

نگرانی متحدان واشنگتن

«جاکوب استوکس» پژوهشگر ارشد در مرکز امنیت آمریکای جدید، به واشنگتن‌پست گفته است که جنگ علیه ایران، موقعیت ژئوپلیتیکی چین را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشیده و فرسایش زرادخانه نظامی آمریکا باعث نگرانی فزاینده متحدان واشنگتن در آسیا به‌ویژه تایوان، ژاپن و کره جنوبی درباره توانایی آمریکا در واکنش سریع به یک درگیری احتمالی با چین شده است.

تقویت روابط چین با کشورهای منطقه

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که چین توانسته اثرات بحران انرژی را تا حد زیادی با اتکا به ذخایر عظیم نفتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش دهد. «رایان هاس» کارشناس چین در مؤسسه بروکینگز، گفته است که چین اکنون دومین کشور مقاوم در برابر بحران انرژی پس از ایالات متحده آمریکا، محسوب می‌شود.

واشنگتن‌پست می‌افزاید چین در حال استفاده از این بحران برای تقویت روابط خود با کشورهایی مانند تایلند، استرالیا و فیلیپین از طریق تأمین سوخت و فناوری‌های سبز است در حالی که دولت ترامپ کمتر درگیر رهبری تلاش‌های جهانی برای مقابله با بحران انرژی شده است.

جمع‌بندی گزارش

این روزنامه در پایان، نتیجه‌گیری می‌کند که جنگ به چین فرصت داده است تا خود را به‌عنوان یک قدرت باثبات‌تر در صحنه بین‌المللی معرفی کند، در مقابل تصویری که از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان قدرتی تهاجمی، یک‌جانبه و درگیر جنگ‌های پرهزینه و خونین در خاورمیانه ترسیم می‌شود. این وضعیت از نگاه پکن یک دستاورد مهم سیاسی و راهبردی در رقابت جهانی میان دو قدرت بزرگ محسوب می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸