حمله به غیرنظامیان، جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار بینالمللی بانوان مسلمان با عنوان "تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه غیرنظامیان بیگناه: حقوق بینالملل کجاست؟" به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.
در این وبینار، اندیشمندان و علمای جهان و ایران به بررسی تاثیر روحی و روانی جنگ بر غیرنظامیان به ویژه کودکان و بانوان و نقش سازمان های بین المللی در موضع گیری و پیشگیری از آسیب ها پرداختند.
دکتر هبا اسمیت مدیر انجمن زنان مسلمان اروگوئه:
درگیریهای فعلی که در غزه و جمهوری اسلامی ایران میبینیم، نقض حقوق نوزادان و سایر اشکال نقض حقوق غیرنظامیان را نشان میدهد. باید بگویم که این یک جنگ نیست. جنگ قوانینی دارد. این نقض حقوق بشر است. حق زندگی، حق سلامت، حق مسکن، حق آموزش و البته حق هدف نظامی نبودن. وقتی یک منطقه مسکونی یا مدرسهای بمباران میشود، با علم به اینکه خانوادهها و کودکانی در داخل آن هستند، این در حقوق بینالملل جنایت جنگی نام دارد.
دکتر نور جانا سایم مدرس ارشد دانشگاه ملی مالزی:
اقدام ایالات متحده و اسرائیل که منجر به مرگ غیرنظامیان بیگناه، از جمله زنان و کودکان شده است، باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود. وقتی کشورهای قدرتمند اقداماتی را انجام میدهند که جان کودکان، زنان و غیرنظامیان بیگناه را میگیرد، باید مسئول شناخته شوند. هیچ توجیهی برای کشتن کودکان و غیرنظامیان بیگناه وجود ندارد. هیچ منفعت سیاسی، هیچ هدف نظامی، هیچ ادعای امنیتی هرگز نمیتواند این را قابل قبول کند.
دکتر ساری محموده وردانی مدرس دانشگاه و پژوهشگر اندونزیایی:
چرا باید یک مدرسه دو بار را بمباران کنند؟ آنها میخواهند دانشآموزان را بکشند، یا احساسات پدران و مادران را از بین ببرند. در چنین شرایطی سازمان ملل و یونسکو ساکت هستند. یونسکو، یک نهاد جعلی از سازمان ملل متحد است. و فقط بر اساس نیاز آمریکا اقدام میکند.
دکتر بتول ناملی خبرنگار و پژوهشگر ترکیهای:
ایستادگی شما در این روزهای سخت در کنار یکدیگر با وحدت و همبستگی، نشانه قدرت و ایمان شماست.این جنگی که از سوی رژیم صهیونیستی و امپریالیستی تحمیل شده، ظلمی بزرگ است که زندگی انسانهای بیگناه را هدف قرار داده است.
دکتر نور سعاده دانشیار دانشگاه ملی مالزی:
در دین اسلام به ما آموخته شده است که سکوت در برابر ظلم، شریک خاموش ظالم بودن است. ما نمیتوانیم نسبت به خون بیگناهان میناب ساکت بمانیم. این یک فاجعه انسانی است. خسارات جانبی که توجیه میشود، سپری توخالی برای جنایات جنگی است. شما سه بار تصادفی به یک مدرسه ابتدایی حمله نمیکنید. این یک اقدام هدفمند برای شکستن قلب یک جامعه بود.
یان ییتونگ پژوهشگر و فعال اجتماعی چینی:
اگر در مورد اهمیت محافظت از غیرنظامیان تأمل کنیم، میبینیم که غیرنظامیان ستون فقرات هر جامعهای هستند. آنها معلمان، پزشکان، کشاورزان و بزرگانی هستند که جوامع ما را میسازند. با این حال، در زمان جنگ، آنها به آسیبپذیرترین قربانیان تبدیل میشوند. کنوانسیون ژنو و حقوق بینالملل بشردوستانه به وضوح حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را ممنوع کرده است؛ اما ما هنوز شاهد بمباران بیمارستانها، تخریب مدارس و آوارگی خانوادهها در سراسر جهان هستیم. محافظت از غیرنظامیان نه تنها یک تعهد قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی است. وقتی ما غیرنظامیان را به رسمیت بشناسیم، آینده جهان خود را به رسمیت میشناسیم.
صباحت سیده رضوی فعال فرهنگی و رسانهای هند:
دختران بیگناه مدرسه میناب در رویای آیندهای پر از دانش و روشنایی زندگی میکردند؛ اما حملات اسرائیل آینده آنها را ویران کرد و همه کشته شدند. چگونه یک انسان میتواند شاهد چنین وحشیگری باشد؟ چگونه وجدان انسانی میتواند چنین شری را تحمل کند؟ هر یک از آن دختران به شهادت رسیدند. آنها سرباز نبودند، بلکه کودکانی بودند که به طرز فجیعی توسط دستی خونخوار به شهادت رسیدند. این کشتار لکه ننگی بر وجدان بشریت است. وقتی چنین رهبر نورانیای، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، که چراغی از حکمت و رهبر میلیونها نفر است، به شهادت میرسد، جهان گریه میکند؛ اما شهادت او پایان راه نیست، بلکه آغازی نو و شعلهای از امید است که راه ما را روشن خواهد کرد و اطمینان میدهد که دیدگاه او مسیر پیش رو را هدایت خواهد نمود.
عقیلا محمد فایروز پژوهشگر و نویسنده مالزیایی:
نه تنها باید از جان غیرنظامیان بیگناه محافظت کرد، بلکه آنها شایسته کرامت و فرهنگ خود و آنچه در جامعهشان نهادینه شده است، هستند. همه آنها سزاوار زندگی کردن هستند. آنها باید بتوانند بدون ترس از اینکه آیا روز بعد زنده از خواب بیدار شوند، زندگی کنند. آنها باید بتوانند به گونهای زندگی کنند که مجبور نباشند برای یافتن فرزندان یا عزیزانشان زیر ویرانهها و آوار ساختمانهایی که در جنگ بمباران و ویران شدهاند، حفاری کنند.
دکتر جاهده تکیهخواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ایرانی:
در جنگهای مدرن، غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، بیشترین هزینه را میپردازند. زنان با خشونت روبهرو هستند و در عین حال، باید خانوادههای خود را در شرایط بسیار دشوار در امنیت نگه دارند. باید از غیرنظامیان محافظت و دسترسی بشردوستانه آنها تضمین شود. محافظت از زنان و کودکان نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی است. انسانیت با نحوه محافظت از آسیبپذیرترین افراد سنجیده میشود.
نور ناشیرا ادویا بنتی محتار فعال اجتماعی از کشور مالزی:
هر انسانی صرف نظر از پیشینه، مذهب یا ملیت خود، سزاوار کرامت، امنیت و حمایت است. محافظت از غیرنظامیان فقط یک مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه یک وظیفه جهانی است. ما ممکن است نتوانیم به طور مستقیم جنگها را متوقف کنیم، اما میتوانیم آگاهیبخشی کنیم، همدلی کرده و از عدالت دفاع کنیم. صدای ما مهم است و میتوانیم با هم به جهانیان یادآوری کنیم که انسانیت همیشه باید در اولویت باشد.
حزیراه دانشجوی دانشگاه ملی مالزی:
کودکان بیگناهترین قربانیان جنگ هستند. آنها به جای رفتن به مدرسه و لذت بردن از دوران کودکی خود، در معرض ترس، ویرانی و آسیبهای روحی قرار میگیرند. بسیاری از کودکان بدون دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی یا حتی امنیت بزرگ میشوند. این تجربه میتواند اثرات عاطفی و روانی طولانی مدتی بر آنها بگذارد. چرا باید به حقوق بشر احترام بگذاریم؟ اول، هر کسی سزاوار عزت و احترام است. و دوم، باعث ایجاد صلح و ثبات میشود.
