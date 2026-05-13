بحرین در مسیر «حذف هویتی» قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای، با متهم کردن مقامات بحرینی به اجرای طرحی برای سرکوب و حذف هویتی علیه شهروندان اصلی کشور، بازداشت شماری از علمای دینی در بحرین را در همین چارچوب ارزیابی کرد.

این ائتلاف اعلام کرد آنچه عملیات بزرگ امنیتی علیه علمای برجسته بحرین و برخورد با آنان خوانده شده، به دستور پادشاه این کشور و در ادامه طرحی است که از ابتدای به قدرت رسیدن وی طراحی شده و طی دو دهه گذشته زمینه‌ساز مرحله کنونی جنگ هویت بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که مسئولیت دینی و ملی نیروها و جریان‌های مخالف در این شرایط افزایش یافته و بر ضرورت مقابله با جنگ آشکار علیه مردم بحرین تأکید شده است.

ائتلاف ۱۴ فوریه، مقامات بحرینی را متهم کرده که با تکیه بر تصور قدرت و حمایت آمریکا و اسرائیل عمل می‌کنند و بدون چراغ سبز واشنگتن و تل‌آویو، چنین اقدامات شدیدی انجام نمی‌گرفت.

این ائتلاف گفته که کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی در سال‌های گذشته در طراحی و اجرای طرح حذف علیه مردم بحرین مشارکت داشته‌اند و این روند را مرتبط با مواضع ضد عادی‌سازی و مخالفت با سیاست‌های آمریکا در منطقه دانسته است.

ائتلاف همچنین گفته که از سال ۲۰۰۰ سیاست‌هایی مانند تغییر ترکیب جمعیتی از طریق تابعیت‌دهی، ایجاد نهادهای هویتی جدید و محدودسازی فعالیت‌های دینی در بحرین دنبال شده است.

در بخش دیگری از بیانیه، تحولات منطقه‌ای و حملات علیه ایران در چارچوب فشار بر محور مقاومت توصیف شده و گفته شده است که حمایت مردم بحرین از ایران، غزه و لبنان باعث تشدید این روند شده است.

این ائتلاف از مردم بحرین خواسته است به مقاومت ادامه دهند و بر حق تعیین سرنوشت به‌عنوان راه‌حل نهایی تأکید کرده است.



