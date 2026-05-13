قانونگذار آمریکایی: در جنگ ایران ۳۹ هواپیما از دست دادیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک قانونگذار آمریکایی با استناد به گزارش یک نشریه دفاعی این کشور اعلام کرد ایالات متحده در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران ۳۹ فروند هواپیمای خود را از دست داده است.

«اد کیس»، نماینده دموکرات کنگره ایالات متحده در جلسه استماعی اعلام کرد ایالات متحده از زمانی که جنگ تحمیلی علیه ایران در ۲۸ فوریه شروع شد طبق یک گزارش دفاعی ۳۹ فروند هواپیمای خود را از دست داده است.

این در حالی است که «جی هرست»، مسئول حسابرسی پنتاگون که در این جلسه حضور داشت از تایید این ضربات وارد شده به ادوات هوایی واشنگتن در طول جنگ تحمیلی علیه ایران خودداری کرده و صرفا گفت: «محاسبه هزینه‌های تعمیرات بسیار دشوار است.»

به نوشته «ینی شفق»، ارزیابی اد کیس در یک جلسه استماع ویژه مربوط به یکی از کمیته‌های مجلس سنا در راستای زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده از سوی جی هرست درباره خسارات و هزینه‌های جنگ متجاوزانه علیه ایران مطرح شد.

کیس بیان کرد: «ما طبق یک گزارشی که اخیرا نشریه War Zone منتشر کرد حدود ۳۹ هواپیمای خود را در جنگ از دست داده‌ایم. این یک آمار قدیمی و تقریبا مربوط به یک ماه قبل است.»

او خطاب به هرست پرسید که آیا پنتاگون هزینه‌های جبران خسارات مربوط به این جنگنده‌ها را محاسبه کرده است.

هرست پاسخ داد: «هزینه‌هایی در این مورد وجود داشته و می‌خواهم پاسخ شما را کتبی بدهم و مشخص کنم که این هزینه‌ها چه هستند چون همانطور که می‌توانید تصور کنید، محاسبه هزینه‌های تعمیرات هواپیماها بسیار سخت است. ما می‌خواهیم سنجش کاملی از این هواپیماها قبل از آنکه هزینه را برآورد کنیم انجام دهیم.»

پیش از این وبسایت «وار زون» که مورد استناد اد کیس قرار گرفت گزارش داده بود نیروی هوایی آمریکا در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران حدود ۱۳۰۰۰ پرواز انجام داده است. طبق این گزارش در این جنگ ۳۹ هواپیمای آمریکا منهدم شده‌اند و ۱۰ هواپیمای دیگر هم در سطوح مختلفی خسارت دیده‌اند. در این گزارش همچنین تایید شد که یک جنگنده اف-۳۵ ایالات متحده در داخل حریم هوایی ایران مورد اصابت نیروهای پدافندی قرار گرفت و یک هواپیمای بوئینگ E-۳ Sentry نیز منهدم شد.

با این وجود مقام‌های پنتاگون هنوز علنا ارقام منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص خسارات و ضربات وارد شده را تایید نکرده‌اند.

در این میان رسانه سی‌ان‌ان گزارش داده که هزینه‌های جنگ متجاوزانه علیه ایران احتمالا به رقم یک تریلیون دلار می‌رسد.

این رسانه آمریکایی با اشاره به تحلیل رفتن شدید ذخایر مهمات ارتش آمریکا در این جنگ تصریح داشته که واشنگتن برای پر کردن ذخایر از دست رفته مهماتش از جمله تسلیحات هدایت‌شونده دقیق به سالها زمان نیاز خواهد داشت.

این در حالی است که در جلسه استماع مذکور در کنگره «جی هرست»، مسئول حسابرسی و بودجه پنتاگون ۲ هفته بعد از آنکه هگست در شهادتش به کنگره هزینه جنگ ایران را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد در اظهار نظر جدیدی گفت که هزینه این جنگ به حدود ۲۹ میلیارد دلار افزایش یافته است.

