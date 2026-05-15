به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و لبنان پس از مذاکراتی که واشنگتن آن را بسیار سازنده توصیف کرد و طی دو روز در پایتخت آمریکا برگزار شد، با تمدید آتش‌بس به مدت ۴۵ روز موافقت کرده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که سومین دور گفت‌وگوهای لبنان و اسرائیل به توافق برای تمدید توقف درگیری‌ها که در ۱۶ آوریل برقرار شده بود، به مدت ۴۵ روز انجامید تا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.

او توضیح داد که وزارت خارجه آمریکا دور چهارم مذاکرات سیاسی را در روزهای دوم و سوم ژوئن از سر خواهد گرفت، در حالی که یک مسیر امنیتی نیز در وزارت جنگ (دفاع) آمریکا از ۲۹ مه با حضور هیئت‌های نظامی دو طرف آغاز می‌شود.

پیگوت افزود: واشنگتن امیدوار است این گفت‌وگوها به برقراری صلحی پایدار میان دو طرف، به‌رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک و تثبیت امنیت در طول مرز مشترک منجر شود.

پیش از این، طرف‌های لبنانی و رژیم صهیونیستی در ۱۴ و ۲۳ آوریل دو دور مذاکره در واشنگتن برگزار کرده بودند تا زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم کنند.

تمدید آتش‌بس تنها دو روز پیش از پایان مهلت آن و در شرایطی انجام شد که رژیم صهیونیستی حملات خود به لبنان را تشدید کرده است؛ حملاتی که امروز جمعه نیز به شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی انجامید، در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یکی از نظامیان خود خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌هایی در منطقه صور، در آمار اولیه، ۳۷ زخمی برجای گذاشته است.

این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که خبرگزاری ملی لبنان از شهادت ۶ نفر و زخمی شدن چند تن دیگر از عصر پنجشنبه تاکنون در پی حملات گسترده اسرائیل به جنوب لبنان خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، در حمله رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهر النبطیه دو نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنین سه دستگاه آمبولانس آسیب دید که یکی از آنها به‌طور کامل از کار افتاد. در حمله هوایی شبانه اسرائیل به منزلی در شهرک حاروف نیز چهار نفر شهید شدند.

همچنین یک نفر در حمله رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهرک صنعتی کفررمان زخمی شد و در حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به مرکز امداد مردمی در نزدیکی بیمارستان حیرام در شهرک الشبریحا، ۹ نفر از جمله دو پرستار مجروح شدند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، طی ۴۸ ساعت گذشته ۵۵ نفر شهید و ۱۶۴ نفر زخمی شده‌اند که شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس تاکنون را به ۲۹۵۱ شهید و ۸۹۸۸ زخمی رسانده است.

تخلیه ۱۰ شهرک

ارتش رژیم صهیونیستی صبح جمعه اعلام کرد حمله به آنچه زیرساخت‌های حزب‌الله در منطقه صور خوانده، آغاز کرده و همزمان به ساکنان ۱۰ شهرک شامل الشبریحا، حمادیه، زقوق المفدی، معشوق، الحوش، عین بعال، الخرایب، الزراریه، عرب الجل و عربصالیم هشدار تخلیه داده است.

ارتش اسرائیل از ساکنان این مناطق خواست فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و حداقل یک کیلومتر از آنها فاصله بگیرند و مدعی شد که قصد حمله به زیرساخت‌های حزب‌الله را دارد.

حزب‌الله به عملیات خود ادامه می‌دهد

در مقابل، حزب‌الله اعلام کرد از بامداد جمعه چهار عملیات نظامی علیه تانک‌های مرکاوا، خودروهای زرهی و نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان انجام داده است.

حزب‌الله اعلام کرد نیروهایش با گلوله‌های توپخانه سه دستگاه بولدوزر نظامی ارتش اسرائیل را که در حال عملیات خاک‌برداری در شهرک الخیام در منطقه مرجعیون بودند، هدف قرار داده‌اند.

این گروه همچنین از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا در شهرک رشاف در منطقه بنت جبیل با پهپاد انتحاری خبر داد. عملیات سوم نیز با شلیک موشک به نیروهای رژیم صهیونیستی در منطقه بیدر الفقعانی در شهرک الطیبه در مرجعیون انجام شد.

حزب‌الله در عملیات چهارم نیز یک تانک مرکاوا را با موشک هدایت‌شونده هدف قرار داد و تأکید کرد که این عملیات‌ها به اصابت مستقیم منجر شده است.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد گروهبان یکم «نیغیف داگان» ۲۰ ساله در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شده و بدین ترتیب شمار کشته‌های ارتش رژیم صهیونیستی از زمان توافق آتش‌بس به ۶ نفر رسیده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از سقوط پهپادهای انفجاری در شهرک‌های مرزی شمال سرزمین‌های اشغالی بدون تلفات خبر داد.

برخورد متقابل

یکی از فرماندهان حزب‌الله در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که مقاومت حق دارد در برابر هرگونه آزادی عمل یا نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، مقابله‌به‌مثل کند.

او افزود: اقدامات مقاومت پاسخی به نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه آتش‌بس است. مقاومت در برابر اشغالگری حقی است که قوانین بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند و زمان و شرایط آن را رهبری مقاومت تعیین می‌کند.

این مقام حزب‌الله همچنین گفت که موضع این گروه درباره هرگونه آتش‌بس جدید بر اساس ماهیت رفتار دشمن صهیونیستی تعیین خواهد شد.

