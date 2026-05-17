تظاهرات مسلمانان در بوپال هند در پی یک حادثه جنجالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از اعضای جامعه مسلمانان شهر بوپال هند روز سه‌شنبه در اعتراض به ضرب‌وشتم و تحقیر علنی یک جوان مسلمان به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازداشت فوری عاملان این حادثه شدند. معترضان همچنین از عملکرد نیروهای پلیس انتقاد کرده و مدعی شدند مأمورانی که در محل حضور داشتند، برای جلوگیری از حمله اقدامی انجام نداده‌اند.

این تجمع اعتراضی به رهبری قاضی شهر بوپال، سید مشتاق علی ندوی، برگزار شد. شرکت‌کنندگان هشدار دادند اگر عاملان حادثه ظرف ۲۴ ساعت بازداشت نشوند، فراخوان تعطیلی سراسری شهر صادر خواهد شد.

راهپیمایی اعتراضی و اتهام به پلیس

اعتراض‌ها از محل «قضیات» آغاز شد و سپس معترضان با راهپیمایی به سمت اتاق کنترل پلیس، شعارهایی علیه عاملان حمله سر دادند. آنان این حادثه را نه فقط حمله به یک فرد، بلکه اقدامی علیه همزیستی اجتماعی و احساسات دینی مسلمانان توصیف کردند.

سید مشتاق علی ندوی در سخنانی اعلام کرد استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و آنچه «بی‌عملی پلیس» خواند، باعث جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و ایجاد فضای ترس در شهر شده است. او مدعی شد مأموران پلیس حاضر در محل، عملاً به مهاجمان کمک کرده‌اند.

رهبران جامعه مسلمانان همچنین با ارائه یادداشتی به سانجای کومار، کمیسر پلیس بوپال، خواستار تسریع در بازداشت متهمان و برخورد انضباطی با نیروهای پلیسی شدند که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. عارف مسعود و عاطف عقیل، نمایندگان حزب کنگره، و همچنین محسن علی از رهبران حزب مجلس اتحاد مسلمانان هند (AIMIM) نیز در این تجمع حضور یافتند.

سانجای کومار، کمیسر پلیس بوپال، اعلام کرد پرونده کیفری در این زمینه تشکیل شده و چند تیم برای شناسایی و بازداشت عاملان در حال فعالیت هستند. او افزود تصاویر ویدئویی حادثه در حال بررسی است و عملکرد مأموران پلیس حاضر در صحنه نیز مورد تحقیق قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که در صورت اثبات قصور، می‌تواند به برخورد انضباطی با آنان منجر شود.

