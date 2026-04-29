به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی از وضعیت دولت آمریکا در قبال جنگ علیه ایران نوشت که «دونالد ترامپ» در موقعیتی دشوار قرار گرفته و تلاش دارد از پذیرش توافقی که ناکامی‌های واشنگتن در این جنگ را آشکار می‌کند، اجتناب کند.

در این گزارش آمده است که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اکنون وارد هفته هشتم شده؛ یعنی دو برابر زمانی که ترامپ در آغاز عملیات پیش‌بینی کرده بود.

گاردین تأکید کرد: پیش‌بینی‌های سیاسی درباره پیامدهای جنگ کاملاً نادرست از آب درآمده و ایران نه‌تنها از این حملات عبور کرده بلکه با بستن تنگه هرمز، یک‌پنجم تجارت جهانی نفت را مختل کرده است.

این گزارش تأکید می‌کند که جنگ علیه ایران اکنون به یک «بحران اقتصادی جهانی» تبدیل شده که نشانه‌ای از فروکش کردن آن دیده نمی‌شود. افزایش قیمت سوخت در آمریکا تا بالاترین سطح چهار سال اخیر و تداوم روند صعودی آن، آن‌هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، فشار مضاعفی بر دولت ترامپ وارد کرده است. به گفته تحلیلگران، «وضع موجود قابل تحمل نیست» و دولت آمریکا ناگزیر به یافتن راه‌حلی است، اما گزینه‌های موجود همگی پرهزینه و پرریسک هستند.

گاردین همچنین به نارضایتی ترامپ از پیشنهادهای اخیر ایران اشاره کرده و نوشت که تهران حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره کند و تنها در صورت دریافت امتیازاتی مانند پرداخت هزینه عبور، آماده بازگشایی تنگه هرمز است؛ امری که به گفته گزارش، می‌تواند یک «سابقه نامطلوب» در مسیرهای راهبردی تجارت جهانی ایجاد کند. در عین حال، تأکید شده که دولت ترامپ نمی‌خواهد توافقی امضا کند که نشان دهد اهدافش در قبال ایران محقق نشده، به‌ویژه در مقایسه با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵.

در ادامه، این گزارش گزینه‌های نظامی آمریکا را نیز «نامطلوب» توصیف کرده و هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی، با خطر تلفات و خسارات قابل توجه همراه خواهد بود. همچنین گزینه‌های شدیدتری مانند حمله گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران یا حتی تهاجم زمینی نیز فاقد تضمین موفقیت ارزیابی شده‌اند.

در پایان، گاردین به افزایش انتقادات داخلی از سیاست‌های ترامپ و «بنیامین نتانیاهو» اشاره کرده و به نقل از «مت دوس» تحلیلگر آمریکایی نوشت: «این دقیقاً همان نتیجه‌ای است که ترامپ و نتانیاهو ایجاد کرده‌اند... بسیاری از ما درباره آن هشدار داده بودیم، اما آن‌ها به شکلی عجیب و بی‌اساس به قدرت نظامی ایمان داشتند تا نتایج جادویی ایجاد کند؛ و یک بار دیگر ثابت شد که کاملاً اشتباه می‌کردند.»

