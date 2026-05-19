به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند ساعت پس از حمله خونینی که روز دوشنبه، مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را هدف قرار داد و به کشته شدن ۳ نفر از مراجعه‌کنندگان این مرکز انجامید، جزئیات بیشتری از این جنایت آشکار شده است. در حالی که درخواست‌ها برای مقابله با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان در آمریکا، افزایش یافته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، تصاویر کودکان مدرسه اسلامی که دست در دست یکدیگر، هراسان از دروازه‌های مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو، فرار می‌کردند و وحشت در چهره‌هایشان نمایان بود، موجی از پرسش و محکومیت را برانگیخت. چرا که این حمله، دانش‌آموزان خردسالی را هدف قرار داد که در یک مدرسه ابتدایی مشغول تحصیل بودند.

اما درباره پشت‌پرده این حمله که پلیس آمریکا آن را جنایت ناشی از نفرت، توصیف کرده چه می‌دانیم؟ قربانیان چه کسانی بودند؟ و چرا پلیس آمریکا نتوانست پیش از وقوع حادثه جلوی آن را بگیرد؟

تماس یک مادر وحشت‌زده

بر اساس گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، پلیس شهر سن‌دیگو ساعت ۹:۴۲ صبح دوشنبه تماسی از یک مادر وحشت‌زده دریافت کرد که برای کمک درخواست می‌کرد. او خبر داده بود که پسرش ناپدید شده و چند قبضه سلاح گرم و خودروی او نیز مفقود شده‌اند. این مادر همچنین گفته بود که پسر ۱۷ ساله‌اش احتمالاً همراه یکی از دوستانش است.

پس از این تماس، نیروهای امنیتی آمریکا برای یافتن این دو نوجوان در شهر سن‌دیگو ــ دومین شهر بزرگ ایالت کالیفرنیا با حدود ۱.۴ میلیون نفر جمعیت ــ به حالت آماده‌باش درآمدند.

اگرچه سامانه‌های تشخیص پلاک خودرو، موقعیت آن‌ها را ابتدا نزدیک یک مرکز خرید و سپس در نزدیکی دبیرستانی که یکی از آن‌ها در آن تحصیل می‌کرد شناسایی کردند، اما تلاش نیروهای امنیتی آمریکا برای دستگیری آن‌ها در آن مکان‌ها بی‌نتیجه ماند. به نوشته نیویورک تایمز، پلیس بعدها خودرو و این دو نوجوان را پیدا کرد، اما دیگر خیلی دیر شده بود.

وحشت در مدرسه اسلامی و کشته‌ها

بر اساس شهادت‌ها و مطالب منتشرشده تاکنون، این دو نوجوان تصمیم گرفتند صبح هنگام و همزمان با ساعات آموزشی به مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو حمله کنند. زمانی که مدرسه اسلامی وابسته به این مرکز ــ که بزرگ‌ترین مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو محسوب می‌شود ــ مملو از دانش‌آموزان بود.

نیویورک تایمز به نقل از زنی به نام «ونسا چاوز» که در نزدیکی مرکز اسلامی شهر سن‌دیگو زندگی می‌کند، نوشته است که او صدای چهار گلوله پیاپی را از سمت مسجد شنیده و برای بررسی ماجرا به اتاق دیگری در خانه‌اش رفته است. او در آنجا دیده که نگهبان مرکز دست‌کم با دو گلوله هدف قرار گرفته، در حالی که کودکان حاضر در حیاط مدرسه به سرعت جمع‌آوری شده و به داخل ساختمان منتقل می‌شدند.

این روزنامه همچنین گزارش داده که پلیس سن‌دیگو درست پیش از ظهر دوشنبه گزارشی درباره تیراندازی در مرکز اسلامی، دریافت کرده و بلافاصله نیروهای خود را به محل اعزام کرده است.

نخستین مأمورانی که به محل رسیدند، با پیکر سه مرد کشته‌شده در ورودی مرکز اسلامی سن‌دیگو روبه‌رو شدند. همزمان ده‌ها مأمور پلیس با شکستن درها و جست‌وجوی اتاق‌ها وارد ساختمان شدند، اما در همان زمان گزارش دیگری از تیراندازی در چند ساختمان آن‌سوتر دریافت شد. در آن محل، پلیس باغبانی را پیدا کرد که هدف گلوله قرار گرفته بود، اما آسیبی ندیده بود؛ زیرا گلوله به کلاه ایمنی او برخورد کرده و نتوانسته بود وارد آن شود.

چند دقیقه بعد، پلیس خودرویی را در خیابان پیدا کرد که عاملان حمله درون آن مرده بودند. پلیس اعلام کرد یکی از آن‌ها ۱۷ ساله و دیگری ۱۸ ساله بوده است. به گفته پلیس، این دو نوجوان پس از انجام کشتار در مسجد دست به خودکشی زدند.

رسانه‌های آمریکایی بعداً هویت آن‌ها را فاش کردند که «کین کلارک» ۱۷ ساله و «کالب ولاسکز» ۱۸ ساله بودند.

هویت قربانیان

بر اساس بیانیه پلیس و اظهارات اعضای جامعه مسلمانان شهر سن‌دیگو، این حمله به کشته شدن سه نفر از جمله یک مرد سالمند و نگهبان مرکز اسلامی انجامید. پلیس از شجاعت نگهبان مرکز اسلامی سن‌دیگو، تمجید کرد و گفت که دخالت قهرمانانه‌اش جان افراد بسیاری را نجات داده است. هویت سومین قربانی تا زمان نگارش این گزارش مشخص نشده بود.

پس از حمله، بسیاری از رهبران جامعه مسلمانان ایالت کالیفرنیا از «امین عبدالله» نگهبان مرکز اسلامی سن‌دیگو به عنوان یک قهرمان یاد کردند. او آمریکایی‌ بود که به اسلام گرویده بود و بسیاری از کسانی که درباره‌اش نوشتند، از اخلاق و نیکوکاری او سخن گفتند.

یکی از امامان شهر سن‌دیگو به نام شیخ «عثمان» گفته است که امین عبدالله به محض مشاهده مهاجمان، دستور بستن دروازه‌های مرکز اسلامی را صادر کرد و در دفاع از مرکز با آن‌ها مقابله کرد تا سرانجام جان خود را از دست داد.

شیخ عثمان تأکید کرده که بیش از ۲۰ سال با عبدالله دوستی داشته و حتی همراه او برای انجام عمره سفر کرده بود. جامعه مسلمانان کالیفرنیا نیز کارزاری برای جمع‌آوری کمک مالی به خانواده این نگهبان کشته‌شده راه‌اندازی کرده است.

محکومیت گسترده

پس از حمله، شخصیت‌های رسمی بسیاری آن را محکوم کردند. «طه حسّان» مدیر مرکز اسلامی سن‌ذیک، ضمن محکوم کردن این حمله تأکید کرد که همه کودکان، کارکنان و معلمان حاضر در مدرسه در زمان حادثه سالم هستند و توانسته‌اند ساختمان را ترک کنند.

او گفت: ما هرگز با چنین فاجعه‌ای روبه‌رو نشده بودیم. در این لحظه تنها می‌توانم بگویم که برای همه خانواده‌های جامعه‌مان دعا می‌کنیم و در کنارشان هستیم. هدف قرار دادن یک مکان عبادت، واقعاً شرم‌آور است.

«گوین نیوسام» فرماندار ایالت کالیفرنیا نیز از این حمله ابراز شوک کرد و اظهار داشت: هیچ عبادت‌کننده‌ای نباید در هیچ جا برای جان خود احساس ترس کند.

او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: نفرت در کالیفرنیا جایی ندارد و ما هیچ‌گونه اقدام تروریستی یا ارعاب علیه جوامع دینی را تحمل نخواهیم کرد. به جامعه مسلمان سن‌دیگو می‌گویم که کالیفرنیا در کنار شماست.

«اسکات وال» رئیس پلیس شهر سن‌دیگو نیز در یک کنفرانس خبری گفت: تأثیرگذارترین صحنه برای من، دیدن کودکانی بود که در حالی که از زنده ماندن خود شکرگزار بودند، با عجله از ساختمان خارج می‌شدند.

