به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از مرگبارترین حملات علیه مسلمانان آمریکا در ماه‌های اخیر، تیراندازی در مرکز اسلامی سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا به کشته شدن پنج نفر، از جمله دو مظنون نوجوان، منجر شد؛ حادثه‌ای که نگرانی‌ها درباره افزایش اسلام‌هراسی و خشونت علیه مسلمانان در ایالات متحده را تشدید کرده است.

این تیراندازی صبح دوشنبه به‌وقت محلی صورت گرفت.

مرکز اسلامی سن‌دیگو که بزرگ‌ترین مسجد این شهرستان محسوب می‌شود، در زمان حادثه میزبان نمازگزاران و دانش‌آموزان مدرسه وابسته به مسجد بود.

دو مظنون خودکشی کردند

«اسکات وال» رئیس پلیس سن‌دیگو اعلام کرد سه نفر از حاضران در مسجد، از جمله نگهبان مجموعه، در این حمله کشته شدند و دو مظنون نیز در خودرویی نزدیک محل حادثه پیدا شدند؛ افرادی که به گفته پلیس ظاهراً با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه CNN، نگهبان مسجد که پدر هشت فرزند بود، هنگام حمله تلاش کرد مانع ورود مهاجمان به بخش مدرسه شود؛ اقدامی که به گفته دوستان و خانواده‌اش «جان کودکان زیادی را نجات داد». یکی از دوستان او گفت: «اگر او آن تفنگ را نمی‌گرفت، مهاجمان به‌راحتی می‌توانستند وارد طبقه بالای مدرسه شوند.»

در این مرکز اسلامی، مدرسه‌ای برای کودکان از مهدکودک تا کلاس سوم ابتدایی فعالیت می‌کند و هنگام تیراندازی نیز تعدادی دانش‌آموز در ساختمان حضور داشتند. پلیس اعلام کرد همه کودکان سالم و در امان هستند.

ردپای نفرت ضداسلامی در خودروی مهاجمان

مقام‌های پلیس سن‌دیگو اعلام کردند دو مظنون ۱۷ و ۱۹ ساله بوده‌اند. به گفته پلیس، یکی از آنان سه قبضه سلاح را از خانه مادرش برداشته بود؛ موضوعی که باعث شد پلیس احتمال وقوع حملات گسترده‌تر را نیز بررسی کند.

دو مقام ارشد پلیس به رسانه‌های آمریکایی گفتند در خودروی مظنونان نوشته‌هایی با مضامین ضداسلامی و نژادپرستانه پیدا شده است. همچنین یادداشتی شبیه «وصیت‌نامه خودکشی» کشف شده که حاوی مطالبی درباره «برتری نژادی» بوده است.

رئیس پلیس سن‌دیگو تأکید کرد که نیروهای امنیتی این حادثه را «جنایت ناشی از نفرت» تلقی می‌کنند مگر اینکه شواهد بعدی خلاف آن را ثابت کند.

واکنش ترامپ و فرماندار کالیفرنیا

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در واکنش به این حادثه، تیراندازی در مرکز اسلامی سن‌دیگو را «وضعیتی وحشتناک» توصیف کرد و گفت که به‌زودی گزارش کامل‌تری درباره حادثه دریافت خواهد کرد.

در مقابل، «گوین نیوسام» فرماندار دموکرات کالیفرنیا، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که او و همسرش از این حمله «وحشت‌زده» شده‌اند. او خطاب به مسلمانان سن‌دیگو گفت: «کالیفرنیا در کنار شماست.»

نیوسام تأکید کرد: «هیچ فردی نباید هنگام عبادت برای جان خود احساس ترس کند. نفرت در کالیفرنیا جایی ندارد و ما ارعاب علیه جوامع دینی را تحمل نخواهیم کرد.»

مرکز اسلامی سن‌دیگو پس از حادثه اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. مسئولان این مرکز، روز حادثه را «بسیار دردناک و آسیب‌زا» توصیف کردند و از مردم خواستند از گمانه‌زنی درباره انگیزه مهاجمان خودداری کنند تا تحقیقات رسمی تکمیل شود.

این مرکز اسلامی علاوه بر برگزاری نمازهای روزانه، کلاس‌های آموزش قرآن، زبان عربی و مطالعات اسلامی برگزار می‌کند و در پروژه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی نیز با گروه‌های مختلف مذهبی همکاری دارد.

«تاژین نظام» از شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در سن‌دیگو نیز گفت: «هیچ‌کس نباید هنگام نماز خواندن یا تحصیل در مدرسه ابتدایی نگران امنیت خود باشد.»

