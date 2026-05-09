به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله نیوزویک در گزارشی نوشت گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، طی یک هفته چهار اقدام جداگانه علیه گروه‌ها، نهادها و رویدادهای مرتبط با مسلمانان انجام داده و به این ترتیب تقابل خود با جامعه مسلمانان این ایالت را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، اقدامات ابوت همسو با گفتمان ضداسلامی اخیر جمهوری‌خواهان در تگزاس ارزیابی می‌شود؛ جایی که حدود ۳۱۳ هزار مسلمان زندگی می‌کنند.

مخالفت شدید ابوت با «شهر اسلامی» در تگزاس

این گزارش افزود ابوت در تازه‌ترین موضع‌گیری خود بار دیگر با پروژه موسوم به «EPIC City» مخالفت کرده است؛ پروژه‌ای که در سال ۲۰۲۴ توسط مرکز اسلامی ایست پلانو برای ساخت یک جامعۀ مسلمان‌نشین در زمینی به مساحت ۴۰۲ جریب در دو شهرستان کالین و هانت معرفی شد.

نیوزویک نوشت دادگاهی در شهرستان تراویس هفته گذشته کمیسیون نیروی کار تگزاس را ملزم کرد به توافق مربوط به مسکن عادلانه با توسعه‌دهندگان این پروژه پایبند بماند؛ پروژه‌ای که اکنون نام آن به «میدو» تغییر یافته است. با این حال، ابوت در شبکه ایکس نوشت ایالت تگزاس حکم دادگاه را متوقف کرده و تحقیقات ایالتی و فدرال درباره این پروژه همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد: «این پروژه هرگز رنگ واقعیت نخواهد دید.»

لغو مراسم مسلمانان در پارک آبی پس از فشار فرماندار

نیوزویک همچنین گزارش داد شهر گرند پری روز چهارشنبه یک مراسم خصوصی مسلمانان در پارک آبی متعلق به شهرداری را پس از فشارهای ابوت لغو کرد.

بر اساس این گزارش، امینه نایت، برگزارکنندۀ مراسم، گفته بود در بروشور تبلیغاتی به اشتباه عبارت «فقط مسلمانان» درج شده و هدف اصلی، برگزاری فضایی برای جشن عید فطر بوده است. با این حال، ابوت در نامه‌ای تهدید کرد اگر مراسم لغو نشود، بیش از ۵۳۰ هزار دلار کمک‌هزینه ایالتی مرتبط با امنیت عمومی این شهر قطع خواهد شد.

ابوت: «رویداد فقط برای مسلمانان» تبعیض مذهبی است

فرماندار تگزاس در شبکه ایکس مدعی شد برگزاری یک رویداد «فقط برای مسلمانان» مصداق «تبعیض مذهبی» و اقدامی «خلاف قانون اساسی» است. سخنگوی او نیز به نیوزویک گفت همه شهروندان تگزاس، صرف‌نظر از دینشان، حق برخورداری برابر از فضاهای عمومی را دارند و ابوت از «همه ابزارهای لازم» برای جلوگیری از تبعیض استفاده خواهد کرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که یک دادگاه فدرال درخواست ابوت برای دریافت اسناد و مدارک شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) را پذیرفته است. ابوت در سال ۲۰۲۵ این سازمان را به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرده و مدعی شده بود این گروه به دنبال اجرای شریعت اسلامی است؛ ادعایی که CAIR آن را رد کرده است.

دستور توقف فعالیت یک نهاد آموزشی اسلامی

نیوزویک نوشت هیئت هماهنگی آموزش عالی تگزاس نیز به دستور ابوت، به سازمانی موسوم به «دانشگاه آمریکایی مسلمان تگزاس در دالاس» (TexAM) دستور توقف فوری فعالیت داده است. این نهاد اعلام کرد این مجموعه مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت آموزشی در تگزاس را ندارد.

ابوت نیز هشدار داد در صورت تمرد این مؤسسه از دستور صادرشده، اقدامات قضایی علیه آن انجام خواهد شد. او نوشت: «تگزاس اجازه نخواهد داد مؤسسات آموزشی غیرقانونی در ایالت ما فعالیت کنند.»

واکنش دموکرات‌ها به اقدامات جمهوری‌خواهان

در پایان این گزارش آمده است حزب دموکرات تگزاس در بیانیه‌ای، مواضع و اقدامات جمهوری‌خواهان علیه مسلمانان را محکوم کرده و اعلام کرده است ادعاهای مربوط به «اجرای شریعت» در تگزاس فاقد هرگونه سند معتبر است و این نوع سیاست‌ورزی مبتنی بر ترس، پیامدهای واقعی برای خانواده‌ها، همسایگان و حقوق مدنی در این ایالت دارد.

