به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن منصوری عصر سه‌شنبه در مراسم بزرگدات شهادت قائد امت و دومین سالگرد شهادت شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد که شرایط تحویلی دولت سیزدهم به مراتب سخت‌تر از بسیاری از دوره‌های بحرانی کشور بود و شهید رئیسی در نخستین جلسات دولت، تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور ارائه کرد.

موفقیت‌های اقتصادی در بحرانی‌ترین شرایط

معاون اجرایی دولت شهید رئیسی با اشاره به اینکه در همان جلسات ابتدایی، مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند دولت حتی برای پرداخت حقوق کارکنان نیز نگرانی‌های جدی دارد، تصریح کرد: در دوره فعالیت دولت شهید رئیسی، نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر رسید و رشد اقتصادی کشور نیز روند صعودی پیدا کرد. این موفقیت‌ها در حالی رقم خورد که بسیاری از کارشناسان تحقق رشد اقتصادی بالا را نیازمند منابع عظیم خارجی می‌دانستند، اما دولت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر متفاوتی را دنبال کرد.

منصوری احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال را از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برشمرد و گفت: حجم قابل توجهی از منابع کشور در این واحدها متوقف شده بود و با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، زمینه بازگشت بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد فراهم شد و آثار آن در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نمایان شد.

حضور میدانی در دل بحران‌ها

معاون اجرایی دولت شهید رئیسی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید جمهور، خاطرنشان کرد: آنچه در رفتار و عملکرد ایشان برجسته بود، روحیه انقلابی، مردم‌داری، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی در همه بحران‌ها بود. شهید رئیسی هیچ‌گاه از پذیرش مسئولیت‌ها شانه خالی نمی‌کرد و در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم حضور داشت.

وی افزود: در جریان حوادث و بحران‌هایی مانند کرونا، سیل، زلزله و دیگر مسائل کشور، شهید رئیسی شخصاً در میدان حاضر می‌شد و از نزدیک روند امور را پیگیری می‌کرد. در دوران شیوع کرونا نیز در شرایطی که بسیاری از افراد از حضور در مراکز درمانی پرهیز می‌کردند، ایشان به بیمارستان‌ها سرکشی می‌کرد و از کادر درمان تقدیر به عمل می‌آورد.

حمایت قاطع از جبهه مقاومت و عملیات وعده صادق

منصوری با اشاره به مواضع بین‌المللی شهید رئیسی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید در دفاع از جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین، مواضعی صریح، شفاف و بدون ملاحظه داشت و در مجامع بین‌المللی با اقتدار از حقوق ملت فلسطین دفاع می‌کرد.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق گفت: در مقطعی که تصمیم به پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی گرفته شد، نگرانی‌هایی درباره تبعات اقتصادی و شرایط بازار وجود داشت، اما شهید رئیسی با قاطعیت اعلام کرد که مدیریت بازار و مسائل اقتصادی بر عهده دولت است و نیروهای مسلح باید مأموریت خود را با قدرت دنبال کنند. این روحیه حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، در تمامی سطوح مدیریتی دولت شهید رئیسی مشهود بود.

مواضع قاطع امنیت ملی و ارتباط معنوی با اهل‌بیت(ع)

معاون اجرایی دولت شهید رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شهید در موضوعات مرتبط با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، مواضعی کاملاً قاطع و غیرقابل تردید داشت و در برابر هرگونه تهدید علیه منافع ملی ایران با صراحت موضع‌گیری می‌کرد.

منصوری با اشاره به ابعاد معنوی شخصیت شهید رئیسی گفت: ایشان در کنار مسئولیت‌های سنگین اجرایی، ارتباط معنوی عمیقی با اهل‌بیت(ع) داشت و توجه ویژه‌ای به عبادت، دعا و توسل نشان می‌داد. برنامه‌های عبادی و معنوی ایشان حتی در فشرده‌ترین روزهای کاری نیز ترک نمی‌شد و همین اخلاص و معنویت، در روحیه خستگی‌ناپذیر او تأثیرگذار بود.

وی در پایان بر این نکته مهم تأکید کرد که خدمات و مجاهدت‌های شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش، سرمایه‌ای ماندگار برای کشور خواهد بود.

