  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

الگوی حکمرانی شهید رئیسی نقشه راهی برای تحقق ایران قوی است

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
کد مطلب: 1816613
الگوی حکمرانی شهید رئیسی نقشه راهی برای تحقق ایران قوی است

در نگاه شهید رئیسی، حکمرانی تنها محدود به حوزه سیاست نبود، بلکه مجموعه‌ای یکپارچه از عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، امنیت، علم و سیاست را شامل می‌شد که باید در یک مسیر هماهنگ و در راستای تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عباس کعبی در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و شخصیتی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اظهار کرد: در منظومه فکری و مدیریتی شهید رئیسی، یأس و بن‌بست معنا نداشت و روحیه «ما می‌توانیم» به عنوان یک اصل راهبردی در تمامی عرصه‌های مدیریتی کشور دنبال می‌شد.

وی گفت: شهید رئیسی با تکیه بر مدیریت جهادی و میدان دادن به نیروهای جوان، متخصص و انقلابی، مسیر تحول در کشور را دنبال کرد و نگاه او به اداره کشور صرفاً یک مدیریت روزمره و اداری نبود، بلکه رویکردی تمدنی و مبتنی بر پیشرفت، عدالت و حرکت مستمر داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در نگاه شهید رئیسی، حکمرانی تنها محدود به حوزه سیاست نبود، بلکه مجموعه‌ای یکپارچه از عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، امنیت، علم و سیاست را شامل می‌شد که باید در یک مسیر هماهنگ و در راستای تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی حرکت کنند.

کعبی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پایه‌های این الگوی حکمرانی، ایجاد وحدت هدف در جامعه و حرکت در مسیر عدالت بود و شهید رئیسی همواره تلاش داشت ساختار مدیریتی کشور را در جهت کاهش فاصله‌های طبقاتی، تقویت سرمایه اجتماعی و رسیدگی به محرومان ساماندهی کند.

وی با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهور شهید به تربیت نیروی انسانی کارآمد تصریح کرد: شهید رئیسی به جوانان مؤمن، متخصص و نیروهای مسئله‌محور اعتماد داشت و از دوران مسئولیت در آستان قدس رضوی تا دوران ریاست جمهوری، همواره بر استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروهای انقلابی تأکید می‌کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید رئیسی، تبعیت کامل از ولایت فقیه و تلاش برای حفظ انسجام در ساختار نظام اسلامی بود و ایشان هیچ‌گاه از جایگاه ولایت برای مسائل سیاسی و جناحی هزینه نمی‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی به مردم‌سالاری دینی اعتقاد عملی داشت و تلاش می‌کرد میان مردم، نخبگان و حاکمیت پیوند و هم‌افزایی ایجاد شود تا کشور در مسیر تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی حرکت کند.

کعبی با اشاره به نگاه فرهنگی شهید رئیسی اظهار کرد: در منظومه فکری رئیس‌جمهور شهید، فرهنگ زیربنای حکمرانی محسوب می‌شد و ایشان توجه ویژه‌ای به تقویت هویت تمدنی، زبان فارسی، تاریخ ایران اسلامی، رسانه، هنر و سرمایه‌های نمادین کشور داشت.

وی افزود: شهید رئیسی معتقد بود اقتدار ملی بدون پشتوانه فرهنگی و هویتی پایدار نخواهد ماند و از همین رو تلاش می‌کرد انسجام اجتماعی و هویت دینی و ملی جامعه تقویت شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در مکتب شهید رئیسی، اقتصاد ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی بود و ایشان اهتمام ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و حمایت از طبقات محروم و مستضعف داشت.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شهید علاوه بر تأکید بر مقابله با تحریم‌ها، بر ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تأکید داشت.

کعبی با اشاره به حمایت دولت شهید رئیسی از حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به ظرفیت علمی و فناورانه کشور داشت و اعتقاد داشت علم و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار و استقلال کشور باشد.

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح و جبهه مقاومت در اندیشه شهید رئیسی اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید معتقد بود امنیت کشور تنها در حوزه نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه امنیت فرهنگی، اقتصادی، سایبری و شناختی نیز از ارکان اقتدار ملی به شمار می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شهید رئیسی همواره بر تقویت بازدارندگی، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت جبهه مقاومت تأکید داشت و دیپلماسی را در کنار میدان دنبال می‌کرد.

وی گفت: در سیاست خارجی نیز شهید رئیسی نگاه فعال، مستقل و عزتمندانه‌ای داشت و معتقد بود جمهوری اسلامی ایران نباید در عرصه بین‌المللی دچار انزوا شود و نه وابستگی را بپذیرد.

کعبی با اشاره به نگاه رئیس‌جمهور شهید به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: توسعه روابط با کشورهای همسایه، امت اسلامی و جبهه مقاومت از اولویت‌های مهم دولت شهید رئیسی بود و ایشان تلاش داشت زمینه شکل‌گیری همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در مکتب شهید رئیسی، خانواده به عنوان مهم‌ترین واحد تمدن‌ساز مورد توجه قرار داشت و افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی از اهداف جدی این الگوی حکمرانی بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، شهید امیرعبداللهیان و دیگر شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد: الگوی حکمرانی شهید رئیسی می‌تواند نقشه راهی برای تحقق ایران قوی و استمرار مسیر پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی باشد.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha