به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طی هفته‌های اخیر نیروهای طالبان در استان بامیان افغانستان اقدامات امنیتی و اجتماعی سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرده‌اند.

منابع محلی می‌گویند واحدهای وابسته به ریاست امنیت فرماندهی پلیس طالبان، تحت رهبری مولوی شیرعلی حیدری، فراتر از وظایف معمول عمل کرده و هم‌زمان نقش نهادهای اطلاعاتی، قضایی و امر به معروف را بر عهده گرفته‌اند.

چندین منبع محلی تأیید کرده‌اند که نیروهای طالبان جوانان را به اتهام «رفتار غیرشرعی» با نامزد یا بستگان زن بازداشت کرده و تا زمان ارائه مدارک شرعی یا اثبات نسبت خانوادگی در توقیف نگه می‌دارند.

این بازداشت‌ها، طبق ادعا، اغلب با درخواست‌های مالی همراه است و از برخی بازداشت‌شدگان بین ۴۰ تا ۱۳۶ هزار افغانی برای آزادی دریافت شده است.

در چنین شرایطی، حتی زوج‌هایی که عقدنامه همراه ندارند نیز در معرض خطر بازداشت در بازار یا سطح شهر قرار گرفته‌اند.

به‌گفته منابع، این اقدامات باعث شکل‌گیری فضای «بی‌سابقه‌ای از ترس» در بامیان شده و بسیاری از خانواده‌ها به‌منظور جلوگیری از برخورد یا تحقیر، رفت‌وآمد زنان و دخترانشان را محدود کرده‌اند.

این در حالی است که اداره امر به معروف طالبان هم‌زمان فشارها را افزایش داده است.

گشت‌های این نهاد در ورودی‌های شهر، مراکز درمانی و فروشگاه‌ها زنان بدون برقع یا محرم را از ورود به برخی اماکن منع می‌کنند؛ آزادی‌های اجتماعی در بامیان به‌شکل محسوسی کاهش یافته است.

حدود دو هفته پیش، مرگ یک زن سالخورده اهل دایکندی افغانستان پس از بازداشت پسرش توسط نیروهای طالبان، واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم محل برانگیخت.

این رویداد تازه‌ترین نمونه از پیامدهای اجتماعی ناشی از رفتارهای سخت‌گیرانه طالبان در مناطق مرکزی افغانستان است.

گزارش‌های مشابهی از استانهای دایکندی، بغلان، سرپل و بخش‌هایی از غزنی نیز منتشر شده که از اخاذی، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه زنان خبر می‌دهند.

همچنین اهانت و ضرب‌وشتم حجت‌الاسلام حسین‌داد شریفی، روحانی برجسته شیعه در کابل، توسط نیروهای امر به معروف طالبان، مورد محکومیت شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی قرار گرفته است.

مجموع این رویدادها، به‌گفته ناظران محلی، تصویری از الگوی فزاینده فشار، کنترل اجتماعی و رفتارهای تبعیض‌آمیز طالبان در مناطق شیعه‌نشین را نشان می‌دهد؛ الگویی که هر روز دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود.

