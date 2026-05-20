به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام احمد قادری، مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، از برگزاری ویژهبرنامه اختتامیه طرح «عصرهای قرآنی» خبر داد و گفت: با هدف قدردانی از تلاشهای مبلغان دین که در عرصه خدمترسانی به اسلام و انقلاب، مجاهدانه تلاش میکنند، این مراسم برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه امسال برگزاری ویژه برنامههای جزءخوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان گذشته، نسبت به سنوات گذشته کاملاً متفاوت بود، افزود: در دهه نخست ماه مبارک رمضان، این طرح به سبک سالهای گذشته در ۱۸ بوستان منتخب شهر مقدس قم برگزار شد؛ اما با شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رمضان، حال و هوای بوستانها از قرآنی به حماسی تبدیل گردید.
حضور بیش از یکصد مبلغ در طرح عصرهای قرآنی
مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی با اشاره به حضور بیش از یکصد مبلغ و روحانی در این طرح، گفت: در بین مبلغان امسال، غیر از حضور تعدادی از اساتید و مبلغان حوزه علمیه قم، تعدادی از طلاب غیر ایرانی و نیز بانوان مبلغ نیز فعالیت داشتند.
وی از حضور چهرههای شاخص ملی و استانی در مراسم اختتامیه خبر داد و خاطرنشان کرد: حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری (نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی)، حجتالاسلام والمسلمین حاجی ابوالقاسم دولابی (نماینده شهید جمهور در امور روحانیت)، حسین صابری (نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم)، نرجس نیازمند (رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم)، خواهر گرامی شهید محمدرضا شفیعی، حجتالاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد (معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) و حجتالاسلام والمسلمین محسن ربانی (نماینده سابق مقام معظم رهبری در آمریکای لاتین)، میهمانانی هستند که در این مراسم حضور خواهند داشت.
حجتالاسلام قادری افزود: این مراسم چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه همزمان با سالروز شهادت سیدالشهدای خدمت، آیتالله سیدابراهیم رئیسی و همراهان ایشان و نیز در هشتاد و یکمین موج از شبهای خونخواهی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۴ در قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی واقع در ضلع شرقی میدان مفید قم، برگزار خواهد شد.
............
پایان پیام
نظر شما